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20:50 (мск), источник: Telegraf.com.ua

МВФ еще не определился с новой датой заседания по Украине

В МВФ еще не выбрали новую дату заседания Совета директоров по вопросу завершения третьего пересмотра программы расширенного финансирования для Украины.

Источник: Telegraf.com.ua

Международный валютный фонд (МВФ) еще не определился с новой датой заседания Совета директоров по вопросу завершения третьего пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, сообщили в пресс-службе фонда.

«Заседание Совета директоров, назначенное на 20 марта, было отстрочено, чтобы оценить влияние последних событий на программу сотрудничества. МВФ рассчитывает сообщить о новой дате заседания в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, вопрос третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины исчез из повестки дня совета директоров Международного валютного фонда на 20 марта. Какая-либо информация о причинах таких изменений на сайте Фонда отсутствует. Повестка дня расписана до 24 марта и вопроса Украины в ней нет. По данным Минфина, перенесение сроков проведения заседания вызвано исключительно потребностью в уточнении расчетов экономических последствий мер, примененных Украиной в ответ на блокаду и захват украинских предприятий на неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей, а также в связи с признанием российской стороной документов, выданных на этих территориях. В свою очередь, Национальный банк Украины в ответ на запросы СМИ сообщает, что Украина находится в программе сотрудничества с МВФ.

«Последний ход событий в стране нуждается в дополнительном изучении их потенциального влияния на экономику и его учет в макроэкономических прогнозах программы сотрудничества с Фондом», — сообщается на странице Нацбанка в соцсети Facebook.

Национальный банк, в свою очередь, также планирует обновить макроэкономические прогнозы с учетом эффекта торговой блокады отдельных районов Донецкой и Луганской областей. С этой целью в понедельник, 20 марта 2017 года, состоится внеочередное заседание комитета НБУ по монетарной политике. Ранее сообщалось, что указом президент Украины Петра Порошенко от 16 марта вводится в действие решение СНБО от 15 марта о временном прекращении перемещения грузов через линию соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Решение не касается гуманитарных грузов и пересечения линии разграничения людьми. МВФ 4 марта сообщил о достижении соглашения с властями Украины в отношении меморандума об экономической и финансовой политике. Это открывает путь для завершения третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF, по итогам которого Украине может быть предоставлен четвертый транш финансирования, объемом SDR734,05 млн (около $1 млрд). Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,25 млрд) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд (около $1,65 млрд) и уменьшение квартальных траншей в 2016—2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,61 млрд). Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства. После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования были возобновлены, однако МВФ решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября. 16 марта министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил, что очередной кредитный транш МВФ в рамках программы EFF может поступить на Украину на следующей неделе.

«Заседание (Совета директоров МВФ — прим.ред) состоится в следующий понедельник и на следующей неделе мы ожидаем транш, что очень позитивно», — сказал он, выступая на ежегодной конференции инвесткомпании «Драгон Капитал» в Киеве в минувший четверг.

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