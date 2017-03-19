Минтруда внесло в правительство проект поправок в Декрет № 3

«У нас есть пакет предложений, мы сейчас его отработали и внесли в правительство. Все предложения — исключительно та практика, которую мы наработали и с которой столкнулись в ходе реализации Декрета № 3», — проинформировала руководитель ведомства.

По словам Ирины Костевич, в проект поправок Минтруда легли все предложения и проблемы граждан, с которыми они приходили в региональные комиссии.

Она также отметила, что над уточнением списков плательщиков сбора сейчас активно работает Министерство по налогам и сборам совместно с органами исполнительной власти. Минтруда также имеет свой информационный источник — это данные фонда соцзащиты населения.