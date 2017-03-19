Нацбанк Украины объявил о переговорах по продаже банков с российским капиталом

«Мы совершенно точно знаем, что все банки с государственным российским капиталом, которые работают сегодня в Украине, ведут переговоры о потенциально возможной продаже», — сказала заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в эфире телеканала «Интер» в воскресенье.

Порошенко ввел санкции против российских банков сроком на год

По ее словам, НБУ считает продажу лучшим способом покинуть рынок Украины, потому что «в сегодняшних условиях, к сожалению, о каком-то развитии дальнейшем этих банков на территории Украины говорить, конечно, нельзя».

Е. Рожкова отметила, что возможная продажа банков не повлияет на их клиентов.

Она добавила, что подпавшие под санкции банки являются ликвидными и могут выполнять свои обязательства перед клиентами.