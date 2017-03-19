Нацбанк Украины объявил о переговорах по продаже банков с российским капиталом

«Мы совершенно точно знаем, что все банки с государственным российским капиталом, которые работают сегодня в Украине, ведут переговоры о потенциально возможной продаже», — сказала заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в эфире телеканала «Интер» в воскресенье.
По ее словам, НБУ считает продажу лучшим способом покинуть рынок Украины, потому что «в сегодняшних условиях, к сожалению, о каком-то развитии дальнейшем этих банков на территории Украины говорить, конечно, нельзя».
Е. Рожкова отметила, что возможная продажа банков не повлияет на их клиентов.
Она добавила, что подпавшие под санкции банки являются ликвидными и могут выполнять свои обязательства перед клиентами.
Как сообщалось, 16 марта президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о применении санкций к пяти банкам с российским капиталом. Санкции сроком на один год будут применены к ПАО «Сбербанк», ПАО «ВиЭс Банк», ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ПАО «ВТБ Банк», ПАО «БМ Банк» в части запрета выводить капитал за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.