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22:59 (мск), источник: Nakanune.ru

Итоги довыборов в гордуму Екатеринбурга по одному из округов могут отменить: «Много жалоб на подкуп избирателей»

Сегодня в столице Урала прошли дополнительные выборы в Екатеринбургскую городскую думу.

Как сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии, явка составила примерно 17%. К настоящему моменту известны предварительные результаты голосования, правда, по одному из округов они могут быть аннулированы из-за жалоб на подкуп избирателей.

«Что касается 14-го округа, то можно однозначно сказать, что там победил Смирнов. У него 41,21%, у Стругова — 34,37%. Пока это предварительные результаты, потому что официально мы еще не принимали решение. В восьмом округе формально, по цифрам побеждает Вихарев, причем довольно существенно: разница в количестве голосов у кандидатов составляет 20%. Но дело в том, что поступило много жалоб на подкуп избирателей Вихарева. Еще неизвестно, какое решение примут территориальные комиссии, вполне возможно, что они могут отменить итоги голосования по ряду участков. Может, и не отменят. До четверга нашей комиссии дается время, чтобы принять окончательное решение. Какое оно будет, пока не готов сказать», — рассказал Накануне.RU председатель избиркома Илья Захаров.

По его словам, несмотря на то, что в целом выборы прошли на высоком организационном уровне, жалобы избирателей касались и недочетов в работе участковых комиссий.

«Были некоторые жалобы на деятельность самих участковых комиссий на то, что там где-то неправильно бюллетени подсчитывали, где-то не тех людей в списки избирателей включили. Это компетенция территориальных комиссий, они должны сами принять решение без давления нашей вышестоящей комиссии. Ждем сначала от них решения, потом будет принимать сами», — прокомментировал глава избиркома.

Напомним, необходимость проведения довыборов в гордуму Екатеринбурга связана с тем, что депутат от Орджоникидзевского района Игорь Володин стал парламентарием областного заксобрания, а Светлана Учайкина (Кировский район, округ № 8) — министром культуры Свердловской области. На эти два пока свободных мандата претендуют в общей сложности 16 человек.

Стоит отметить, что, по оценкам эксперта Накануне.RU, на стороне потенциального победителя по 14-му округу — самовыдвиженца, хозяина «Омеги» Владимира Смирнова — был ресурс Орджоникидзевской администрации и явные симпатии городской власти, а у лидера по восьмому округу, исполнительного директора ООО УЖК «Радомир-Инвест» Григория Вихарева от ЛДПР — ресурс нескольких управляющих компаний, которые контролируют в округе значительную часть жилфонда.

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