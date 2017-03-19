Кличко: В детстве я не мог подумать, что Шварценеггер будет сидеть в первом ряду и держать за меня кулаки
Шварценеггер помогал в благотворительном аукционе фонда.
Шварценеггер помогал в благотворительном аукционе фонда.
Мэр Киева Виталий Кличко находится в дружеских отношениях с Арнольдом Шварценеггером и Сильвестром Сталлоне, в частности Шварценеггер помогает братьям Кличко проводить аукционы благотворительного фонда. Об этом Кличко рассказал в программе «Гордон» на телеканале «112 Украина».
«Мы очень хорошие приятели, я очень рад, что мы встречаемся очень часто. В детстве в моей комнате было огромное количество фотографий с Шварценеггером и Сталлоне, я никогда не думал, что
По словам Кличко, Шварценеггер помогал в благотворительном аукционе фонда.
«Арнольд в последний раз помогал на аукционе, которые проводил Володя (Владимир Кличко, — ред.), дал свою куртку на аукцион, чтобы помогать больным детям. Куртка, в которой он играл Терминатора, была продана за 600 тыс. долл. и эти деньги идут в фонд братьев Кличко, для того, чтобы помогать тем детям, которые нуждаются», — добавил мэр.