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13:32 (мск), источник: РИА Новости

Власти Крыма рассказали, к чему приведут угрозы Киева в адрес политиков ЕС

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости. Угрозы украинских властей ввести санкции за посещение Крыма приведут к тому, что скоро на Украину не сможет въехать ни один иностранец, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Источник: РИА "Новости"

«У них скоро депутаты парламентов всех стран и вовсе все иностранные граждане станут невъездными в Украину. Видимо, это то, чего они добиваются. А ведь гости к нам приезжают только для того, чтобы своими глазами увидеть, как мирно и благополучно живет современный Крым», — сказал Мурадов.

По его словам, украинские власти, с одной стороны, требуют, чтобы на полуостров приезжали международные наблюдатели, а с другой — грозят санкциями.

«В действиях Киева я не вижу никакой логики», — подчеркнул вице-премьер.

В воскресенье в Крым с трехдневным визитом прибыла делегация из стран Европы, Азии и Латинской Америки, в состав которой также вошло несколько украинских политиков. В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что в их отношении могут быть введены санкции или заведены уголовные дела.

Полуостров уже неоднократно посещали парламентские делегации из Европы. В частности французские депутаты и сенаторы во главе с депутатом Национального собрания Франции Тьерри Мариани дважды приезжали в Россию, в том числе в Крым и в Севастополь.

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