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00:39 (мск), источник: РБК

В МВД приравняли паспорта граждан ДНР и ЛНР к украинским документам

Российские власти не стали давать жителям ДНР и ЛНР упрощенный порядок пребывания на территории страны. Как подтвердили РБК в Думе и МВД, люди с этими паспортами приравнены к гражданам Украины и каждые 90 дней обязаны покидать Россию.

Источник: РИА "Новости"

На правах украинцев

Для граждан, получивших паспорта непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), действуют те же миграционные правила, что и для граждан Украины. Они могут находиться на территории России, не имея вида на жительство, не более 90 дней подряд, после чего должны на 90 дней покинуть страну. Об этом РБК рассказали два собеседника в Госдуме, а также подтвердил представитель миграционного управления МВД, член Совета по по правам человека при президенте (СПЧ) и чиновник ЛНР.

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В середине марта этот вопрос обсуждался на встрече представителей думского комитета по делам СНГ и представителей правоохранительных органов, сообщил РБК один из депутатов. «Мы с удивлением узнали, что жители ДНР и ЛНР должны каждые 90 дней выезжать. Люди об этом не знали», — посетовал собеседник.

Другой собеседник издания в парламенте напоминает о том, что в указе президента Владимира Путина говорится о жителях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, а следовательно, на них должны распространяться те же правила, что и на украинцев. «Указ был подписан, а подзаконные акты ведомства не выработали еще», — добавил он, напоминая, что и российские банки не сразу стали обслуживать по паспортам непризнанных республик.

Заместитель руководителя управления по вопросам миграции ГУ МВД Владимир Иванов подтвердил РБК, что Россия считает обладателей паспортов ЛНР и ДНР «все равно иностранцами, гражданами Украины».

Они приезжают, находятся здесь 90 дней, потом на такой же срок должны уехать
Владимир ИвановЗаместитель руководителя управления по вопросам миграции ГУ МВД

На официальный запрос РБК о том, какими документами регулируется пребывание обладателей паспортов ДНР и ЛНР в России, в МВД на момент выхода материала не ответили.

Выходцы из непризнанных республик Донбасса действительно воспринимаются российскими органами власти как украинские граждане, подтвердил РБК глава комиссии СПЧ по миграционной политике Евгений Бобров.

Впрочем, как сказал РБК военнослужащий ДНР Александр Жучковский, на практике при прохождении границы обладатели паспортов ДНР и ЛНР не заполняют миграционную карту.

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Обсуждение в Госдуме

Ситуация с положением соотечественников — не только жителей Донбасса — будет обсуждаться на парламентских слушаниях в Госдуме 20 марта, рассказывал ранее глава парламентского комитета по СНГ Леонид Калашников (КПРФ). «Здесь есть законодательные проблемы, которые нужно решать», — отметил он.

Представитель ЛНР в минской контактной группе Владислав Дейнего подтвердил РБК, что вопрос об изменении нынешнего законодательства действительно обсуждается. «Есть ряд инициатив в Госдуме», — отметил он. При этом чиновник ЛНР не сказал, когда, по его прогнозам, правила пребывания для представителей ЛНР и ДНР в России могут поменяться.

Для решения подобных проблем «необходима пошаговая динамика», прокомментировал РБК Алексей Чеснаков, директор близкого к Кремлю Центра политической конъюнктуры.

Каждый недружественный по отношению к Донбассу шаг Киева будет приводить к очередному сближению ЛНР и ДНР с Россией. Поскольку [президент Украины Петр] Порошенко решил идти на обострение, то проблема с регламентацией пребывания в скором времени будет решена
Алексей ЧеснаковРоссийский политолог, директор Центра политической конъюнктуры

При эскалации ситуации в Донбассе ситуация со статусом паспортов непризнанных республик может измениться, согласен Бобров.

Указ Владимира Путина о признании документов самопровозглашенных республик Донбасса был подписан в феврале. Кремль подчеркивал, что документы ДНР и ЛНР признаны по гуманитарным соображениям ввиду того, что из-за блокады Донбасса Киевом сотни тысяч людей не могут оформить проездные документы и паспорта, а также продлить их действие. В документе отмечалось, что «указ принят временно до политического урегулирования непростой ситуации в областях Украины».

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Сбербанк начал обслуживать граждан по паспортам ДНР и ЛНР

Российский Сбербанк начал обслуживать клиентов с паспортами ДНР и ЛНР лишь в начале марта. Ранее опрошенные РБК представители остальных банков, входящих в топ-30, также не подтвердили готовность обслуживать клиентов с паспортами ЛНР и ДНР.

Россия может пересмотреть свое решение о признании паспортов ДНР и ЛНР, заявил 17 марта представитель России в ОБСЕ Александр Лукашевич. По его словам, это возможно при условии выполнения Украиной минских соглашений.

Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в тот же день ​заявил, что развитие событий «пока демонстрирует правоту решений, которые принимались в этом русле».

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