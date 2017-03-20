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00:41 (мск), источник: 112.ua

Гройсман: Реформа по децентрализации является одной из наиболее успешных

Он подчеркнул, что сегодня благодаря реформе по децентрализации в местных бюджетах есть десятки миллиардов гривень.

Источник: 112.ua

Реформа по децентрализации власти является одной из наиболее успешных реформ в стране. В результате этой реформы местные бюджеты получили десятки миллиардов гривен поступлений. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала «Украина». Об этом сообщает Правительственный портал.

«Я горжусь тем, что имею непосредственное отношение к реформе, которая началась в 2014 году, когда я пришел работать в первое правительство Арсения Яценюка после Революции достоинства. Я пришел заниматься как раз этой реформой. Это едва ли не единственная реформа, которая сегодня идет достаточно успешно и которая влияет, в том числе, и на систему здравоохранения», — отметил Гройсман.

Он подчеркнул, что сегодня благодаря реформе по децентрализации в местных бюджетах есть десятки миллиардов гривен, которые нужно направлять в качество жизни украинцев. Так, правительство предусматривает изменение модели финансирования здравоохранения.

«Мы хотим инвестировать не в стены больниц, а в качественную медицинскую услугу для украинцев», — заявил премьер-министр.

Глава правительства также отметил, что сегодня Украине нужна страховая медицина.

«Мы выходим с инициативой, что нам не потребуются дополнительные налоги для украинцев. Мы можем изменить систему финансирования и направить эти средства на страхование каждого человека. Это очень важно с точки зрения качества услуг», — подчеркнул он.

Подписывая закон о бюджете на 2017 год, президент Петр Порошенко заявил, что проведение реформы по децентрализации привело к существенному росту местных бюджетов и их возможностей. По его словам, бюджеты развития местных общин выросли в пять-шесть раз.

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