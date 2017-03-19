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01:11 (мск), источник: РБК

Трамп заявил об «очень плохом поведении» Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп после состоявшихся во Флориде встреч с сотрудниками своей администрации, в ходе которых политики в том числе обсуждали КНДР, раскритиковал действия северокорейского лидера Ким Чен Ына, передает Reuters.

Источник: AP 2017

«Он [Ким Чен Ын] ведет себя очень-очень плохо», — приводит слова главы США агентство.

О «плохом поведении Северной Кореи» Трамп заявлял и ранее. Так, 17 марта в своем Twitter американский президент обвинил КНДР в том, что представители Корейской Народно-Демократической республики «играют» с США годами".

В этот же день американский госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что политика «стратегической терпимости» США по отношению к КНДР закончилась.

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«Мы рассматриваем ряд новых мер в сфере безопасности и дипломатии. Все варианты возможны», — отмечал он тогда, поясняя, что на любые действия Пхеньяна, которые направлены на устрашение Сеула, будет дан соответствующий ответ. ​

Отношения между США и Северной Кореей ухудшились после проведения КНДР очередных ракетных испытаний 6 марта. В этот день Северная Корея запустила четыре ракеты, которые упали примерно в 300 км от северо-западного побережья Японии. В Северной Корее затем заявили, что этот запуск был учением вероятного удара по базам США в Японии.

Комментарии
1
Борис
Очень хотелось бы верить, что Трамп не струсит как Обама и поджарит северо-корейского психопата.
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