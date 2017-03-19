Трамп заявил об «очень плохом поведении» Ким Чен Ына

О «плохом поведении Северной Кореи» Трамп заявлял и ранее. Так, 17 марта в своем Twitter американский президент обвинил КНДР в том, что представители Корейской Народно-Демократической республики «играют» с США годами".

В этот же день американский госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что политика «стратегической терпимости» США по отношению к КНДР закончилась.

«Мы рассматриваем ряд новых мер в сфере безопасности и дипломатии. Все варианты возможны», — отмечал он тогда, поясняя, что на любые действия Пхеньяна, которые направлены на устрашение Сеула, будет дан соответствующий ответ. ​