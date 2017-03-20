Минтруда Белоруссии подготовило поправки в «тунеядский» декрет

По словам министра, все предложения исходят из практики наработанной в ходе реализации декрета.

«У нас есть пакет предложений (по поправкам в декрет «О предупреждении социального иждивенчества — ИФ), который мы отработали и внесли в правительство», — заявила глава Минтруда Ирина Костевич в эфире телеканала «Беларусь 1».

Декретом «О предупреждении социального иждивенчества» установлена обязанность граждан Белоруссии, постоянно проживающих в стране иностранных граждан, лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней, по уплате сбора в размере 20 базовых величин (1 базовая величина составляет Br23, или $12 в эквиваленте).

За неуплату или неполную уплату предусмотрено наложение штрафа в размере от двух до четырех базовых величин или административный арест с обязательным привлечением к выполнению общественно полезных работ.

В общей сложности налоговые органы направили гражданам около 470 тыс. извещений на уплату сбора.

Срок уплаты налога истек 20 февраля 2017 года. По состоянию на 21 февраля, его оплатили порядка 54 тыс. граждан.

Принятие данного декрета вызвало активный протест со стороны населения страны. Так, в феврале и марте в ряде крупных городов прошли несанкционированные властями марши «нетунеядцев».

9 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание об актуальных вопросах развития страны, на котором поручил приостановить взимание сбора с «тунеядцев» на год.

15 марта Конституционный суд Белоруссии заявил, что декрет № 3 не противоречит Конституции страны.