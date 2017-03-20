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02:26 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: Минюст подготовит поправки к статье УК о нарушениях на митингах

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Минюст готовит поправки к статье УК РФ, по которой осудили Ильдара Дадина, статья предусматривает наказание за неоднократные нарушения на митингах, сообщает газета «Известия» со ссылкой на заместителя ведомства Дмитрий Аристова.

Источник: РИА "Новости"

«Правительство России поручило министерству юстиции проработать вопрос возможной корректировки статьи 212.1 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за неоднократные нарушения на митингах», — пишет газета.

Как сообщает издание, на данном этапе проводится изучение постановления КС, «в установленные сроки будут подготовлены предложения». Газета отмечает, что на их разработку потребуется около трех месяцев.

Уточняется, что результатом должно стать решение о необходимости изменения уголовной нормы, а также о том, какими могут быть возможные поправки
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Ильдар Дадин был первым в России осужденным по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах.

В феврале президиум Верховного суда отменил его приговор, сочтя, что уголовное дело было заведено в нарушение формальных сроков привлечения к уголовной ответственности.

Из назначенного наказания в виде 2,5 года лишения свободы Дадину на момент освобождения оставалось отсидеть около пяти месяцев.

Ранее стало известно, что защита Дадина пожаловалась на незаконное содержание в колонии в Страсбургский суд.

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