Депутат Думы Владивостока: Я приостанавливаю голодовку

Депутат Думы Владивостока Александр Приходько приостановил свою голодовку сегодня, 20 марта, сообщает РИА VladNews.

Александр Приходько голодал 21 день, однако из-за плохого самочувствия и беспокойства родственников, ему пришлось отказаться от данной затеи. Стоит отметить, что в воскресенье, 19 марта, Александру потребовалась помощь медиков.

— Голодовку приостанавливаю в связи с тем, что жена с дочерями вчера потаскались со мной по больницам, состояние отца стало также гораздо хуже, все потребовали от меня прекратить голодовку, — сообщил депутат.

За 21 день Александр Приходько потерял не только 17 кг своего веса, но и здоровье, для восстановления которого ему потребуется много сил и средств.

Как ранее сообщало РИА VladNews, о своем намерении голодать Александр Приходько объявил еще в понедельник, 27 февраля, сообщив, что его голодовка продлится до тех пор, пока президент России Владимир Путин не даст задание разобраться с уголовным делом, которое было возбуждено Следственным комитетом против депутата еще в 2015 году, а также не обратит внимания на его проекты.