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04:26 (мск), источник: РИА Новости

Лавров и Кисида обсуждают вопросы сотрудничества России и Японии

ТОКИО, 20 мар — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит в понедельник двустороннюю встречу со своим японским коллегой Фумио Кисидой.

Источник: РИА Новости
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Как ожидается, министры обсудят итоги первой встречи замглав МИД РФ и Японии о возможностях совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

На этих переговорах, которые состоялись в субботу в Токио, правительства России и Японии представили друг другу конкретные планы проектов сотрудничества в сфере рыболовства, туризма и здравоохранения.

Переговоры Лавров и Кисиды проходят в преддверии российско-японских консультаций руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран в формате «2+2», которые состоятся в понедельник в Токио.

Комментарии
1
Супер Справедливость
Они пусть дела обсуждают, а я всех с Международным Днем Счастья поздравляю...
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