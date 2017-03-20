Лавров и Кисида обсуждают вопросы сотрудничества России и Японии
ТОКИО, 20 мар — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит в понедельник двустороннюю встречу со своим японским коллегой Фумио Кисидой.
ТОКИО, 20 мар — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит в понедельник двустороннюю встречу со своим японским коллегой Фумио Кисидой.
Как ожидается, министры обсудят итоги первой встречи замглав МИД РФ и Японии о возможностях совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
На этих переговорах, которые состоялись в субботу в Токио, правительства России и Японии представили друг другу конкретные планы проектов сотрудничества в сфере рыболовства, туризма и здравоохранения.
Переговоры Лавров и Кисиды проходят в преддверии