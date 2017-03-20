Лавров и Кисида обсуждают вопросы сотрудничества России и Японии

Как ожидается, министры обсудят итоги первой встречи замглав МИД РФ и Японии о возможностях совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

На этих переговорах, которые состоялись в субботу в Токио, правительства России и Японии представили друг другу конкретные планы проектов сотрудничества в сфере рыболовства, туризма и здравоохранения.