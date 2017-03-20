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04:31 (мск), источник: AmurMedia.ru

Коммунисты в Хабаровске высказались за немедленную отставку Медведева и его команды

В митинге приняли участие около 400 горожан.

Хабаровск, 20 марта, AmurMedia.

Участники митинга, организованном Хабаровским краевым комитетом КПРФ в рамках Всероссийской акции протеста, единогласно проголосовали за отставку краевого руководства в лице губернатора края Вячеслава Шпорта и правительства края, а также высказались за немедленную отставку Дмитрия Медведева и его команды. В митинге приняли участие 400 горожан, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Хабаровского крайкома КПРФ.

18 марта Хабаровске состоялся митинг, организованный Хабаровским краевым комитетом КПРФ в рамках Всероссийской акции протеста. Открыл митинг секретарь Хабаровского крайкома КПРФ Станислав Сливко.

— Сегодня десятки и сотни тысяч наших сограждан от Калининграда до Владивостока выходят на улицы и площади, чтобы сказать решительное «НЕТ» политике нынешней власти. И это очень хорошо сочетается с тем праздником, который коммунисты всего мира традиционно празднуют 18 марта — Днем Парижской Коммуны. Именно в этот день парижские рабочие свергли правительство национальной измены и учредили свою власть, — сообщил Станислав Сливко. — Руководство нашего края погрязло в коррупционных скандалах, стремительно разрастается чиновничий аппарат — за минувший год на уровне региона учреждено три министерские должности с полагающимися штатами, личными автомобилями и высокими денежными окладами. В то же время власти не находят денег на детей войны, на финансирование проездных льгот в общественном транспорте для инвалидов, пенсионеров, многодетных семей. Мы страдаем от роста цен и тарифов, инфляции, падения уровня жизни. Квартирная плата и цены на продовольствие съедают львиную долю зарплат и пенсий, выбрасывая нас за черту бедности. Власть и бизнес тем временем обогащаются.

Выступавшие на митинге представители молодежи, пенсионеры, работники различных сфер производства раскрывали в своих речах многие стороны того тяжелого кризиса, который постиг Россию.

В завершение митинга его участники единогласно проголосовали за отставку краевого руководства в лице губернатора края В. И. Шпорта и правительства края, а также потребовали роспуска краевой думы. Протестующие выразили недоверие запятнавшему себя коррупционными скандалами председателю правительства России Д. А. Медведеву и всему правительству, последовательно проводящему антинародную политику. Митингующие высказались за немедленную отставку Медведева и его команды, а также за формирование правительства народного доверия и проведение в жизнь антикризисной программы КПРФ.

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