Геннадий Зюганов не видит ничего страшного в выходе 40 человек из КПРФ в Иркутске
Лидер коммунистов заявил, что общество больно и КПРФ тоже подвержено этой болезни.
Лидер коммунистов заявил, что общество больно и КПРФ тоже подвержено этой болезни.
Руководство КПРФ не видит проблемы в том, что в Иркутске из партии вышли около 40 человек, и считает это рабочим моментом. Об этом заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Лидер российских коммунистов назвал общество «больным», и отметил, что ни одна организация не лишена этой болезни. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.
«На это мы смотрим спокойно, в условиях больного общества этой болезни не лишена ни одна организация. Что касается отдельных выводов, они всегда были и есть. А партия, если возникают
Коммунист заявил, что КПРФ крепнет и прирастает молодыми сторонниками. В партию было принято 70 тысяч молодых людей, отметил Геннадий Зюганов.
Напомним, Обком КПРФ проведет перевыборы Иркутского районного комитета партии в апреле 2017 года. Это связано с тем, что комитет оказался недееспособным. В настоящее время идут довыборы в первичном отделении.