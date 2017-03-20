Геннадий Зюганов не видит ничего страшного в выходе 40 человек из КПРФ в Иркутске

Руководство КПРФ не видит проблемы в том, что в Иркутске из партии вышли около 40 человек, и считает это рабочим моментом. Об этом заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Лидер российских коммунистов назвал общество «больным», и отметил, что ни одна организация не лишена этой болезни. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.

«На это мы смотрим спокойно, в условиях больного общества этой болезни не лишена ни одна организация. Что касается отдельных выводов, они всегда были и есть. А партия, если возникают какие-то противоречия, собирается и коллективно принимает решение. Если не выполняешь устав и требования, то тебя могут и проводить из партии», — сказал Геннадий Зюганов.

Коммунист заявил, что КПРФ крепнет и прирастает молодыми сторонниками. В партию было принято 70 тысяч молодых людей, отметил Геннадий Зюганов.

Напомним, Обком КПРФ проведет перевыборы Иркутского районного комитета партии в апреле 2017 года. Это связано с тем, что комитет оказался недееспособным. В настоящее время идут довыборы в первичном отделении.