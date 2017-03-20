Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма
Стали известны подробности убийства директора Роскосмоса в СИЗО
Украинец о бизнесе в Крыму: когда вошли в РФ, случился перелом
Наталья Поклонская снова оказалась в центре громкой истории
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Золотая лихорадка. Как цианид и бактерии помогают старателямПодробности битвы за золото, которого вечно мало и вечно нужно больше
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
"Поезд ушел, Климкин": в РФ иронично ответили главе МИД Украины
WT: Обама – лучшее, что случилось с оборонкой РФ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
8Тайский День слона
14События недели в фотографиях
10Фестиваль весны в Индии
05:08 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Геннадий Зюганов не видит ничего страшного в выходе 40 человек из КПРФ в Иркутске

Лидер коммунистов заявил, что общество больно и КПРФ тоже подвержено этой болезни.

Источник: IrkutskMedia.ru

Руководство КПРФ не видит проблемы в том, что в Иркутске из партии вышли около 40 человек, и считает это рабочим моментом. Об этом заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Лидер российских коммунистов назвал общество «больным», и отметил, что ни одна организация не лишена этой болезни. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.

«На это мы смотрим спокойно, в условиях больного общества этой болезни не лишена ни одна организация. Что касается отдельных выводов, они всегда были и есть. А партия, если возникают какие-то противоречия, собирается и коллективно принимает решение. Если не выполняешь устав и требования, то тебя могут и проводить из партии», — сказал Геннадий Зюганов.

Коммунист заявил, что КПРФ крепнет и прирастает молодыми сторонниками. В партию было принято 70 тысяч молодых людей, отметил Геннадий Зюганов.

Напомним, Обком КПРФ проведет перевыборы Иркутского районного комитета партии в апреле 2017 года. Это связано с тем, что комитет оказался недееспособным. В настоящее время идут довыборы в первичном отделении.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Анонсы событий Иркутска и Иркутской области на понедельник, 20 марта
В конгрессе США не нашли доказательств связи команды Трампа с РФ
Лавров и Кисида обсуждают вопросы сотрудничества России и Японии
В МВД приравняли к украинским паспорта жителей ДНР и ЛНР
Трамп раскритиковал поведение Ким Чен Ына
НБУ: российские госбанки на Украине ведут переговоры о продаже
Минюст внесет поправки в статью УК РФ о нарушениях на митингах
В ходе беспорядков в Париже полиция применила слезоточивый газ
Спорт
20-й тур РФПЛ: ЦСКА и «Зенит» сокращают отставание от «Спартака» Главные события тура произошли в Москве, Грозном и Санкт-Петербурге: субботняя ничья «Спартака» с «Локо» дала шанс ЦСКА и «Зениту» приблизиться к лидеру
Авто
Fiat сделал очередную сексуальную рекламу Итальянский Fiat периодически радует нас интересными рекламными роликами. И чаще всего они носят сексуальный подтекст
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Эксперты назвали цену дешевого съемного жилья в Москве
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Правила перепланировки жилья будут ужесточены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь