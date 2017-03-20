Визит Шойгу в Японию закончится в Приморье

Сегодня министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Токио, где примет участие во втором раунде российско-японских консультаций на уровне глав внешнеполитических и военных ведомств двух страх.

«Руководители внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран обсудят военно-политическую ситуацию и вопросы обеспечения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), перспективы дальнейшего развития отношений между Россией и Японией. А также — меры укрепления доверия в области безопасности», — сказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, во время пребывания в японской столице Шойгу «намерен провести отдельную двустороннюю встречу с министром обороны Японии Томоми Инадой».

По информации ИА «Дейта», сегодня вечером МО РФ Сергей Шойгу намерен вылететь из Японии во Владивосток, где планирует обсудить с командованием ТОФ мероприятия по усилению военного потенциала Курил.

О появлении на Курилах дополнительных российских военных сил стало известно еще осенью прошлого года. Тогда стало известно, что на двух из четырех островов, на которые претендуют японцы, — Итуруп и Кунашир, — размещены береговые ракетные комплексы (БРК) «Бал» и «Бастион».

Напомним, Москва и Токио с середины прошлого века обсуждают возможность заключения мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема госпринадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, вошли в состав СССР по итогам войны, однако их принадлежность оспаривается Токио.

В феврале 2017 года российское правительство присвоило пяти островам Курильской гряды имена военных и государственных деятелей. В ответ на протест Токио в Кремле заявили, что у России имеется на это полное право. Как сообщил Сергей Шойгу, весной 2017 года Тихоокеанский флот проведёт трёхмесячный экспедиционный поход на острова Большой Курильской гряды, целью которого станет создание на Курилах новой базы Тихоокеанского флота. В ответ на заявления Шойгу в Японии заявили, что укрепление военной инфраструктуры на спорных территориях вызывает у них озабоченность. Главная причина в том, что Курильские острова имеют важное экономическое и военно-стратегическое значение для всего региона. И прежде всего для России: глубоководный не замерзающий зимой пролив между островами Кунашир и Итуруп является для Тихоокеанского флота единственным выходом в океан.

Напомним, что за последние годы японцы значительно укрепили свои вооружённые силы. Сегодня Морские силы самообороны Японии являются одними из самых мощных в Азиатско-Тихоокеанском регионе и более чем в 2 раза превосходят российский Тихоокеанский флот. Всего в японских ВМС насчитывается более 250 современных боевых кораблей и вспомогательных судов и катеров, в числе которых один лёгкий авианосец и четыре эсминца-вертолётоносца.

А Тихоокеанский флот ВМФ России восстанавливается не так стремительно, как хотелось бы. Сегодня от его былой мощи осталось порядка сотни кораблей, причём третья часть из них находится в ремонте, резерве или на консервации. При этом Тихоокеанский флот разделён на две группировки, которые базируются на Камчатке и в Приморье. Оставшаяся в Приморье часть, по сути, превратилась в небольшую флотилию разнородных сил, где главную боевую мощь составляет перешагнувший 25-летний рубеж ракетный крейсер «Варяг». На Камчатке дислоцируются подлодки.

Непосредственно Курилы защищает 18-я пулемётно-артиллерийская дивизия численностью 3,5 тысячи человек. 46-й пулемётно-артиллерийский полк находится на Кунашире, 484-й пулемётно-артиллерийский полк — на Итурупе. Известно, что дивизия крайне плохо связана с материком, особенно в зимнее время. Это значит, что гарнизон сильно зависим от погоды, с материка будет затруднена доставка боеприпасов, продовольствия и медикаментов. Всё вооружение и техника полка устаревшие, по разным оценкам, до 80% техники и вооружения требует капремонта или должно быть списано.

В прошлом году появились сообщения, что на вооружении дивизии поступили танки Т-80, это, конечно, не самое современное вооружение, но если вспомнить, что раньше для создания опорных пунктов использовались врытые в землю танки времен Великой Отечественной войны ИС-2, ИС-3 и Т-34, то это серьёзный прогресс.