На довыборах в думу Екатеринбурга побеждает самовыдвиженец

По предварительным итогам довыборов в гордуму Екатеринбурга, в Кировском одномандатном округе (№ 8) большинство голосов набрал кандидат от ЛДПР Григорий Вихарев.

В Орджоникидзевском (№ 14) вперед вышел самовыдвиженец Владимир Смирнов. По предварительным данным, он получил около 41% голосов. Следом идет единоросс Владимир Стругов, набравший порядка 34%.

По данным горибзиркома на 18.00, явка в округе №№ 8 и 14 составила 15,6% и 13% соответственно. Досрочно там проголосовало 2 800 и 1 200 человек, передает «Уралинформбюро».

При этом в городском избиркоме не исключают, что результаты в округе № 8 могут быть пересмотрены из-за жалоб на нарушения. В течение дня сообщалось об агитации на участках и подкупе избирателей.