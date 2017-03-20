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07:33 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На довыборах в думу Екатеринбурга побеждает самовыдвиженец

В компании кандидата от ЛДПР.

Источник: УралИнформБюро

По предварительным итогам довыборов в гордуму Екатеринбурга, в Кировском одномандатном округе (№ 8) большинство голосов набрал кандидат от ЛДПР Григорий Вихарев.

В Орджоникидзевском (№ 14) вперед вышел самовыдвиженец Владимир Смирнов. По предварительным данным, он получил около 41% голосов. Следом идет единоросс Владимир Стругов, набравший порядка 34%.

По данным горибзиркома на 18.00, явка в округе №№ 8 и 14 составила 15,6% и 13% соответственно. Досрочно там проголосовало 2 800 и 1 200 человек, передает «Уралинформбюро».

При этом в городском избиркоме не исключают, что результаты в округе № 8 могут быть пересмотрены из-за жалоб на нарушения. В течение дня сообщалось об агитации на участках и подкупе избирателей.

Следует отметить, что проведение досрочных выборов по Кировскому округу связано с назначением экс-депутата Светланы Учайкиной главой регионального минкультуры, по Орджоникидзевскому — с избранием Игоря Володина депутатом ЗакСо Свердловской области.

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