Шойгу отметил прогресс в российско-японских отношениях

ТОКИО, 20 мар — РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу констатировал прогресс в российско-японских отношениях, отметив, что укрепление оборонных связей между двумя странами не должно отставать от динамики политических контактов.

«Несмотря на известные трудности, сотрудничество между нашими странами последовательно развивается», — сказал Шойгу в понедельник в ходе встречи с министром обороны Японии Томоми Инадой.