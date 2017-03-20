Шойгу отметил прогресс в российско-японских отношениях
Министр обороны РФ призвал к дальнейшему укреплению связей между двумя странами в военной сфере.
Министр обороны РФ призвал к дальнейшему укреплению связей между двумя странами в военной сфере.
ТОКИО, 20 мар — РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу констатировал прогресс в
«Несмотря на известные трудности, сотрудничество между нашими странами последовательно развивается», — сказал Шойгу в понедельник в ходе встречи с министром обороны Японии Томоми Инадой.
По оценке главы российского военного ведомства, «в 2016 году двусторонние отношения заметно активизировались». «Важно, что нам удалось закрепить поступательный характер их развития», — подчеркнул Шойгу.
Он напомнил, что в конце прошлого года состоялся официальный визит президента России Владимира Путина в Японию.
«По его итогам было подписано большое количество документов, касающихся различных сфер сотрудничества. В соответствии с решением декабрьского саммита об углублении отношений в области политики и безопасности сегодня мы возобновляем консультации в формате “2+2”. Важно, чтобы укрепление оборонных связей не отставало от динамики политических контактов», — заявил глава Минобороны РФ.
Шойгу поблагодарил Инаду за приглашение посетить Японию и оказанное гостеприимство.
Нынешний визит российской делегации в Токио… совпал с началом цветения сакуры. Первый же раунд диалога “2+2” проходил в ноябре 2013 года, в сезон красных кленов. Теперь можно сказать, что мы видели два самых прекрасных времени года в Японии. Надеюсь, что это будет доброй традицией
Ранее в понедельник Шойгу возложил венок к памятнику военнослужащим японских Сил самообороны, погибшим при исполнении служебных обязанностей в мирное время.