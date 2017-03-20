Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Васильев рассказал о возвращении в «Модный приговор»
Стали известны подробности убийства директора Роскосмоса в СИЗО
СКР завел дело против выигравшего 30 млн руб россиянина
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
"Поезд ушел, Климкин": в РФ иронично ответили главе МИД Украины
WT: Обама – лучшее, что случилось с оборонкой РФ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
8 ошибочных диагнозов, которые вы ставите сами себе
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
1185-летие Наины Ельциной
10Освобожденная Пальмира
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
06:35 (мск), источник: РИА Новости

Шойгу отметил прогресс в российско-японских отношениях

Министр обороны РФ призвал к дальнейшему укреплению связей между двумя странами в военной сфере.

Источник: РИА Новости

ТОКИО, 20 мар — РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу констатировал прогресс в российско-японских отношениях, отметив, что укрепление оборонных связей между двумя странами не должно отставать от динамики политических контактов.

«Несмотря на известные трудности, сотрудничество между нашими странами последовательно развивается», — сказал Шойгу в понедельник в ходе встречи с министром обороны Японии Томоми Инадой.

Читайте также
Лавров и Кисида обсуждают вопросы сотрудничества России и Японии

По оценке главы российского военного ведомства, «в 2016 году двусторонние отношения заметно активизировались». «Важно, что нам удалось закрепить поступательный характер их развития», — подчеркнул Шойгу.

Он напомнил, что в конце прошлого года состоялся официальный визит президента России Владимира Путина в Японию.

«По его итогам было подписано большое количество документов, касающихся различных сфер сотрудничества. В соответствии с решением декабрьского саммита об углублении отношений в области политики и безопасности сегодня мы возобновляем консультации в формате “2+2”. Важно, чтобы укрепление оборонных связей не отставало от динамики политических контактов», — заявил глава Минобороны РФ.

Шойгу поблагодарил Инаду за приглашение посетить Японию и оказанное гостеприимство.

Нынешний визит российской делегации в Токио… совпал с началом цветения сакуры. Первый же раунд диалога “2+2” проходил в ноябре 2013 года, в сезон красных кленов. Теперь можно сказать, что мы видели два самых прекрасных времени года в Японии. Надеюсь, что это будет доброй традицией
Сергей ШойгуМинистр обороны РФ

Ранее в понедельник Шойгу возложил венок к памятнику военнослужащим японских Сил самообороны, погибшим при исполнении служебных обязанностей в мирное время.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жириновский пояснил, кого он хотел 'расстреливать' и 'вешать' в Думе
Конгресс США не нашел доказательств связи команды Трампа с РФ
В МВД приравняли к украинским паспорта жителей ДНР и ЛНР
Трамп раскритиковал поведение Ким Чен Ына
НБУ: российские госбанки на Украине ведут переговоры о продаже
Минюст внесет поправки в статью УК РФ о нарушениях на митингах
В ходе беспорядков в Париже полиция применила слезоточивый газ
Спорт
20-й тур РФПЛ: ЦСКА и «Зенит» сокращают отставание от «Спартака» Главные события тура произошли в Москве, Грозном и Санкт-Петербурге: субботняя ничья «Спартака» с «Локо» дала шанс ЦСКА и «Зениту» приблизиться к лидеру
Авто
Fiat сделал очередную сексуальную рекламу Итальянский Fiat периодически радует нас интересными рекламными роликами. И чаще всего они носят сексуальный подтекст
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Застройщики Петербурга начали уменьшать скидки
Китайцы заинтересовались жильем на российских курортах
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Правила перепланировки жилья будут ужесточены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь