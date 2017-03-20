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07:26 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

ВВС Украины отрабатывают тактические приемы ведения воздушного боя

По словам летчика-инструктора Александра Оксанченко, неоднократного победителя международных авиашоу в Европе, фигуры высшего пилотажа не только эффектно воспринимаются любителями авиации, но и имеют «практическое применение» — используются во время воздушных боев.

Источник: "РИА Новости" Украина

Летный состав 831 бригады тактической авиации Воздушного командования «Центр» Воздушных сил ВСУ отрабатывает тактические приемы ведения воздушных боев и оттачивает маневренность боевых истребителей, выполняя фигуры высшего пилотажа, сообщает пресс-служба Минобороны.

По словам летчика-инструктора Александра Оксанченко, неоднократного победителя международных авиашоу в Европе, фигуры высшего пилотажа не только эффектно воспринимаются любителями авиации, но и имеют «практическое применение» — используются во время воздушных боев. С появлением истребителей четвертого поколения стали возможны фигуры, выполняемые на критических режимах полета. Так появились известные «Колокол», «Кобра», полет на предельно малых скоростях и другие.

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«Преимущество в скорости позволяет летчику-истребителю получить инициативу во время боя и удерживать ее, находясь большую часть времени в положении атакующего и пресекая попытки противника оторваться от преследования прямолинейным разгоном скорости. Поэтому летный состав бригады тактической авиации отрабатывает такие маневры, как вираж, предельный по тяге, боевой разворот с поворотом во внутренней сторону, горка с выполнением бочки на выводе, полупетля, переворот, косая петля. Именно они чаще всего используются во время боевого применения Су-27», — пояснил полковник Александр Оксанченко.

Для того, чтобы помешать противнику «поймать» на прицел самолет, военные летчики прибегают к фигурам высшего пилотажа. Так, применив фигуру под названием «Кадушка», когда самолет вращается вокруг своей горизонтальной оси на 360 градусов с созданием углов атаки и сохранением общего направления полета, летчик с атакованного может превратиться в атакующего.

«Все фигуры пилотажа в зависимости от конкретной ситуации выполняются с разными углами атаки, различными радиусами и скоростями. Каждый раз летчик выбирает оптимальную на собственный взгляд серию фигур, которая поможет сорвать прицеливание и атаковать самому. Успех воздушного боя определяется не только маневренностью и скоростью, но и в первую очередь тем, насколько хорошо летчик овладел искусством пилотажа», — сказал полковник Оксанченко.

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