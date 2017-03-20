ВВС Украины отрабатывают тактические приемы ведения воздушного боя
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Летный состав 831 бригады тактической авиации Воздушного командования «Центр» Воздушных сил ВСУ отрабатывает тактические приемы ведения воздушных боев и оттачивает маневренность боевых истребителей, выполняя фигуры высшего пилотажа, сообщает
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«Преимущество в скорости позволяет
Для того, чтобы помешать противнику «поймать» на прицел самолет, военные летчики прибегают к фигурам высшего пилотажа. Так, применив фигуру под названием «Кадушка», когда самолет вращается вокруг своей горизонтальной оси на 360 градусов с созданием углов атаки и сохранением общего направления полета, летчик с атакованного может превратиться в атакующего.
«Все фигуры пилотажа в зависимости от конкретной ситуации выполняются с разными углами атаки, различными радиусами и скоростями. Каждый раз летчик выбирает оптимальную на собственный взгляд серию фигур, которая поможет сорвать прицеливание и атаковать самому. Успех воздушного боя определяется не только маневренностью и скоростью, но и в первую очередь тем, насколько хорошо летчик овладел искусством пилотажа», — сказал полковник Оксанченко.