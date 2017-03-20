Юрий Трутнев пригласил индийских инвесторов на ВЭФ-2017
Он отметил, что развитие ДФО является национальным приоритетом на весь XXI век.
Он отметил, что развитие ДФО является национальным приоритетом на весь XXI век.
Юрий Трутнев пригласил индийских инвесторов на Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке 6 и 7 сентября 2017 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В Мумбаи Юрий Трутнев вручил свидетельство резидента СП Владивосток индийской компании «КГК ДВ» президенту корпорации «KGK Group» Навраттану Котари. Предприятие является ведущим мировым производителем ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий. Объем инвестиций в проект составил 496,6 млн рублей. Запуск производства в Приморье запланирован на 2017 год. Будет создано до 500 новых рабочих мест.
Юрий Трутнев отметил, что развитие Дальневосточного федерального округа является национальным приоритетом на весь XXI век:
— Это 36% территории нашей страны, где на 6 миллионах квадратных километров проживают 6 миллионов человек. Нам много нужно сделать для освоения Дальнего Востока и тех богатейших ресурсов, которые на нем расположены. И это — самая близкая к Индии территория России, — сказал на встрече в Индии Трутнев.
Необходимо отметить, что по итогам 2016 года объем внешней торговли Дальневосточного федерального округа с Индией вырос на 24%. В настоящее время российский Дальний Восток экспортирует в Индию минеральное топливо, нефть и продукты их перегонки, рыбные продукты, а также уголь.