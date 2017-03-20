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07:13 (мск), источник: VLADNEWS

Юрий Трутнев пригласил индийских инвесторов на ВЭФ-2017

Он отметил, что развитие ДФО является национальным приоритетом на весь XXI век.

Юрий Трутнев пригласил индийских инвесторов на Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке 6 и 7 сентября 2017 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу полпреда президента России в ДФО. Приглашение стало завершением визита российской делегации в Нью-Дели.

В Мумбаи Юрий Трутнев вручил свидетельство резидента СП Владивосток индийской компании «КГК ДВ» президенту корпорации «KGK Group» Навраттану Котари. Предприятие является ведущим мировым производителем ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий. Объем инвестиций в проект составил 496,6 млн рублей. Запуск производства в Приморье запланирован на 2017 год. Будет создано до 500 новых рабочих мест.

Юрий Трутнев отметил, что развитие Дальневосточного федерального округа является национальным приоритетом на весь XXI век:

— Это 36% территории нашей страны, где на 6 миллионах квадратных километров проживают 6 миллионов человек. Нам много нужно сделать для освоения Дальнего Востока и тех богатейших ресурсов, которые на нем расположены. И это — самая близкая к Индии территория России, — сказал на встрече в Индии Трутнев.

Необходимо отметить, что по итогам 2016 года объем внешней торговли Дальневосточного федерального округа с Индией вырос на 24%. В настоящее время российский Дальний Восток экспортирует в Индию минеральное топливо, нефть и продукты их перегонки, рыбные продукты, а также уголь.

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