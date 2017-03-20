Шесть новых многоцелевых субмарин начали строить для ТОФ
Начальник управления боевой подготовки
Начальник управления боевой подготовки
Владивосток, 20 марта, PrimaMedia.
Шесть дизельных подводных лодок 636-го проекта с высокоточным оружием на борту будут заложены для Тихоокеанского флота в 2017 году. В ближайшие полгода начнут строить первые две — Можайск и
«В этом году в состав Черноморского флота была введена целая бригада дизельных подводных лодок 636-го проекта. Это полноценное соединение, которое базируется в Новороссийске, оснащенное высокоточным оружием, и имеющее превосходные характеристики по маневренности и скрытности. В 2017 мы приступаем к строительству подводных лодок уже для Тихоокеанского флота, закладываем серию из шести единиц», — сказал Виктор Кочемазов.
По словам начальника управления боевой подготовки
«В текущем году на предприятии “Севмаш”, предприятии в городе Северодвинске будет выведена из эллинга многоцелевая атомная подводная лодка “Казань”, проекта “Ясень” И заложена еще одна такая же подлодка», — отметил Виктор Кочемазов.
Северное машиностроительное предприятие спустит на воду ракетный подводный крейсер «Князь Владимир» типа «Борей», он станет четвертым по счету в группировке стратегических ракетоносцев четвертого поколения. Наряду со строительством подводных лодок четвертого поколения ведутся работы и над созданием субмарин пятого поколения.
«Самое главное свойство подводной лодки — это скрытность. Поэтому, вот над этой составляющей в основном и работают все конструкторские бюро, чтобы минимизировать уровень всех шумовых полей корабля, начиная от уровня его шума, работающих механизмов, электрических, магнитных, акустических полей, то есть всего спектра составляющих. И чем более малошумная подводная лодка получается в результате, тем более качественно решена задача по ее строительству», — подытожил Виктор Кочемазов.