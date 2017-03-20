Шесть новых многоцелевых субмарин начали строить для ТОФ

Владивосток, 20 марта, PrimaMedia.

Шесть дизельных подводных лодок 636-го проекта с высокоточным оружием на борту будут заложены для Тихоокеанского флота в 2017 году. В ближайшие полгода начнут строить первые две — Можайск и Петропавловск-Камчатский. Об этом сообщил начальник управления боевой подготовки Военно-морского флота Виктор Кочемазов в программе «Военный совет» на радиостанции «Эхо Москвы».

«В этом году в состав Черноморского флота была введена целая бригада дизельных подводных лодок 636-го проекта. Это полноценное соединение, которое базируется в Новороссийске, оснащенное высокоточным оружием, и имеющее превосходные характеристики по маневренности и скрытности. В 2017 мы приступаем к строительству подводных лодок уже для Тихоокеанского флота, закладываем серию из шести единиц», — сказал Виктор Кочемазов.

По словам начальника управления боевой подготовки Военно-морского флота, составляющая атомных подводных лодок развивается, и ей уделяется самое пристальное внимание со стороны руководства Минобороны, и главным командованием ВМФ.

«В текущем году на предприятии “Севмаш”, предприятии в городе Северодвинске будет выведена из эллинга многоцелевая атомная подводная лодка “Казань”, проекта “Ясень” И заложена еще одна такая же подлодка», — отметил Виктор Кочемазов.

Северное машиностроительное предприятие спустит на воду ракетный подводный крейсер «Князь Владимир» типа «Борей», он станет четвертым по счету в группировке стратегических ракетоносцев четвертого поколения. Наряду со строительством подводных лодок четвертого поколения ведутся работы и над созданием субмарин пятого поколения.

«Самое главное свойство подводной лодки — это скрытность. Поэтому, вот над этой составляющей в основном и работают все конструкторские бюро, чтобы минимизировать уровень всех шумовых полей корабля, начиная от уровня его шума, работающих механизмов, электрических, магнитных, акустических полей, то есть всего спектра составляющих. И чем более малошумная подводная лодка получается в результате, тем более качественно решена задача по ее строительству», — подытожил Виктор Кочемазов.