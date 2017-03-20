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07:55 (мск), источник: Sputniknews.kz

От имени казахстанских экспертов по делу Юрия Пака сделано заявление

Представившийся судебным экспертом по делу Юрия Пака Сергей Похабов сделал заявление после резонанса, вызванного появлением независимых результатов экспертизы голоса злоумышленника.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 20 мар — Sputnik. В социальной сети Facebook размещено заявление от имени экспертов центра судебной экспертизы, проводивший анализ записи голоса «телефонного террориста», и признавшего его принадлежность карагандинскому учителю Юрию Паку.

Как сообщалось ранее, защита осужденного к двум годам колонии за «минирование» торгового центра в Караганде Юрия Пака отправила запись звонка злоумышленника в частный Ростовский центр судебных экспертиз. Российские эксперты не согласились с выводами казахстанских коллег, заключив, что голос звонившего не принадлежит Паку. После этого суд отправил дело Пака на следственную проверку.

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«В данный момент в СМИ разразилась целая истерия по делу Пак Юрия. В связи с чем я — эксперт центра судебной медицины Похабов Сергей Николаевич, проводивший ранее экспертизы по данному делу, считаю необходимым выступить с заявлением», — говорит Похабов на видеозаписи, размещенной в Facebook.

На записи эксперт отмечает, что не знает, каким образом ростовские эксперты проводили анализ голоса злоумышленника и с какими образцами сравнивали его.

«В рамках экспертиз, проведенных в Республике Казахстан, могу сказать, что проведен ряд экспертиз не только мной, но и другими экспертами, которые пришли к одному и тому же выводу, что голос и речь лица звонившего в 112 принадлежит Пак Юрию Дмитриевичу. Экспертизы проведены с соблюдением законов Республики Казахстан и в рамках методик Республики Казахстан», — отмечает эксперт.

«В отличие от частных экспертов РФ, а Ростовский центр судебных экспертиз является частным специализированным экспертным учреждением, что следует из документов, которые также размещены в сети Интернет, мы — эксперты судебной экспертизы — обязаны в каждом заключении подписываться за дачу заведомо ложного заключения. На данный момент, без ознакомления с заключением ростовских экспертов, полагаю, что обоснованность их заключения как минимум нуждается в проверке и не может являться основанием для поспешных выводов и, тем более, преждевременного ажиотажа в интернете», — резюмировал Похабов.

Родственники осужденного неоднократно в ходе судебного разбирательства заявляли о нарушениях со стороны казахстанских экспертов. После оглашения приговора суда они направили аудифайлы в российский центр экспертизы. Исследованию подлежали две записи: первая — звукозапись злоумышленника, который звонил на номер «102» 14 апреля 2015 года, вторая — аудиозапись речи Юрия Пака, взятая в рамках расследования факта «минирования» центрального универмага Караганды.

По мнению зарубежных экспертов, предполагаемый злоумышленник азиатской национальности, долго проживающий в русскоязычной среде. На момент звонка преступник был в напряжении, возможно, вызванном алкогольным опьянением или переживаниями.

Также отмечается, что человек, звонивший в полицию, обладает низким уровнем культуры речи и наличием криминальной субкультуры речи, поскольку в разговоре использовались бранные слова «менты» и «мусора». Из заключения экспертов можно также судить и о том, что звонивший мог принадлежать казахской национальности, поскольку в его речи использовались характерные речевые обороты, к примеру «Хочу бомбу туда закласть; Цум есть?; Высшего руководства есть?».

Также у звонившего отсутствуют характерные для Юрия Пака особенности речи.

Учитель физики Юрий Пак 3 октября 2016 года был осужден по обвинению в лжетерроризме на два года лишения свободы. Его признали виновным в «минировании» ЦУМа. Осужденный учитель свою вину не признал. Решением апелляционной коллеги по уголовным делам Карагандинской области приговор суда первой инстанции оставлен без изменения. Десятого марта Юрию Паку сократили срок на четверть по амнистии.

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