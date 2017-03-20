СМИ: министр обороны Япония выразила протест против размещения войск на Курилах

ТОКИО, 20 марта. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Министр обороны Японии Томоми Инада выразила протест против размещения российской дивизии на южных Курильских островах и дислоцирования там ракет класса «земля — корабль». Как сообщает информационное агентство Kyodo, она заявила об этом на двусторонней встрече в Токио с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

В 2016 году на южнокурильских островах Итуруп и Кунашир были размещены береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал». В 2015 году там были поставлены на боевое дежурство зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У». Сейчас изучается возможность создания базы Тихоокеанского флота на островах Большой Курильской гряды.

Кроме того, в феврале глава Минобороны РФ сообщил, что в текущем году планируется завершить формирование четырех новых дивизий, в том числе для защиты Курил. Это заявление было негативно встречено в Токио, и правительство страны направило протест российской стороне, в котором отмечалось, что подобное укрепление военного присутствия России на Курильских островах не соответствует позиции Токио в отношении этих территорий. Как неоднократно заявляла российская сторона, размещение войск и ракет на Курилах является суверенным правом РФ.