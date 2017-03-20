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07:51 (мск), источник: ИА REGNUM

ТОП-менеджер УВЗ уходит в администрацию президента России

Он является основным кандидатом на пост начальника департамента информполитики.

Заместитель генерального директора Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» Алексей Жарич может возглавить структуру администрации президента России. Он является основным кандидатом на должность начальника департамента информационной политики управления общественных проектов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, сейчас департамент находится в ведении управления внутренней политики администрации главы государства. Уже в ближайшие дни он будет передан в УОП. Соответственно, обновится и штатное расписание обоих управлений.

Алексей Жарич родился в Москве в 1976 году. Окончил Московский университет МВД России. С 2010 года является заместителем генерального директора НПК «Уралвагонзавод» по взаимодействию со СМИ и органами государственной власти. Также среди мест его работы — служба протокола МВД России, отдел по приему иностранных делегаций центрального аппарата МВД и другие.

Жарич известен и своей предвыборной активностью. В 2005 году он создал интернет-проект «За Путина!», а перед выборами депутатов Госдумы 2007 года издал книгу с аналогичным названием. А в 2011 году он зарегистрировал на свое имя доменное имя putin2012.ru, под которым позднее был открыт предвыборный сайт Владимира Путина.

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