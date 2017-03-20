ТОП-менеджер УВЗ уходит в администрацию президента России
Он является основным кандидатом на пост начальника департамента информполитики.
Он является основным кандидатом на пост начальника департамента информполитики.
Заместитель генерального директора
По данным издания, сейчас департамент находится в ведении управления внутренней политики администрации главы государства. Уже в ближайшие дни он будет передан в УОП. Соответственно, обновится и штатное расписание обоих управлений.
Алексей Жарич родился в Москве в 1976 году. Окончил Московский университет МВД России. С 2010 года является заместителем генерального директора НПК «Уралвагонзавод» по взаимодействию со СМИ и органами государственной власти. Также среди мест его работы — служба протокола МВД России, отдел по приему иностранных делегаций центрального аппарата МВД и другие.
Жарич известен и своей предвыборной активностью. В 2005 году он создал