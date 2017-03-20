ТОП-менеджер УВЗ уходит в администрацию президента России

Заместитель генерального директора Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» Алексей Жарич может возглавить структуру администрации президента России. Он является основным кандидатом на должность начальника департамента информационной политики управления общественных проектов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, сейчас департамент находится в ведении управления внутренней политики администрации главы государства. Уже в ближайшие дни он будет передан в УОП. Соответственно, обновится и штатное расписание обоих управлений.

Алексей Жарич родился в Москве в 1976 году. Окончил Московский университет МВД России. С 2010 года является заместителем генерального директора НПК «Уралвагонзавод» по взаимодействию со СМИ и органами государственной власти. Также среди мест его работы — служба протокола МВД России, отдел по приему иностранных делегаций центрального аппарата МВД и другие.