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07:54 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Жители Тайшетского района Приангарья просят Путина разобраться в ситуации с арестом мэра

Принявшие участие в митинге отправили письмо президенту.

Источник: IrkutskMedia.ru

Жители Тайшетского района Приангарья утвердили резолюцию по итогам митинга 28 февраля. По итогам выступлений было составлено письмо в адрес президента Владимира Путина, генерального прокурора РФ Юрия Чайки, высшей квалификационной коллегии судей РФ, комиссии по правам человека при президенте РФ, губернатора Иркутской области Сергея Левченко и прокурора Иркутской области Игоря Мельникова с требованием освободить мэра Тайшетского района Александра Величко из-под стражи и вернуть на свой пост. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт КПРФ — Иркутск.

Первый митинг в поддержку мэра Тайшетского района Александра Величко провели жители Бирюсинска 28 февраля. По информации организаторов, на акцию протеста собралось не менее 100 человек. Коммунисты первичного отделения КПРФ пришли на митинг с флагами, транспарантами и лозунгами «Руки прочь от Александра Величко!», «Мы — за освобождение Величко!», «Вернем нашего мэра на рабочее место!».

«По окончании выступления была принята резолюция митинга в адрес президента Владимира Путина, генерального прокурора РФ Юрия Чайки, высшей квалификационной коллегии судей РФ, комиссии по правам человека при президенте РФ, губернатора Иркутской области Сергея Левченко и прокурора Иркутской области Игоря Мельникова», — говорится в сообщении.

Примерно 300 человек посетили митинг в поддержку арестованного мэра Тайшетского района Александра Величко 4 марта. Общественная акция, организованная Тайшетским отделением КПРФ, состоялась на площади «Юбилейная».

В резолюции митинга собравшиеся потребовали федеральные и областные власти обратить внимание на сложившуюся ситуацию на территории Тайшетского района в отношении мэра Александра Величко и поставить это дело на особый контроль.

Жители района требуют от комиссии по правам человека при президенте РФ проведения проверки по факту нарушения прав Величко — человека и гражданина России.

Напомним, Александр Величко был арестован в начале февраля по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2013 году он якобы незаконно оформил в собственность артезианские скважины. Иркутской областной суд оставил без изменения меру пресечения обвиняемому Александру Величко. Апелляционную жалобу адвоката не удовлетворили на заседании 6 марта.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

#Чистка_мэров.

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