Экс-директор ПАТП-4 Марат Саликов возглавил «Пассажирское предприятие № 2»

Бюджетное учреждение города Омска «Центртранс» с 18 марта 2017 года лишился руководителя — Марат Саликов, ранее работавший директором муниципального предприятия города Омска «Пассажирское предприятие № 4», перешел на работу ПАТП-2.

Напомним, Саликов возглавлял ПАТП-4 в один самых тяжелых периодов для предприятия — после аварии на Сыропятском тракте, где погибли 16 человек, еще 11 получили различные травмы. Резонансное уголовное дело против тогдашнего руководителя предприятия Александра Чертоляса повлекло массовые проверки в муниципальных автопредприятиях, по итогам которых тотально были запрещены переработки водителей.

Более того, как только Чертолясу изменили меру пресечения с заключения в СИЗО на домашний арест, он снова вернулся на работу в ПАТП-4, а Саликов, в свою очередь, остался без работы. Однако в конце прошлого года директор департамента транспорта Алексей Мартыненко заявил, что Саликову ищут другую должность. 6 февраля он был назначен директором БУ «Центртранс», однако проработал в должности чуть больше месяца.