Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Васильев рассказал о возвращении в «Модный приговор»
Китаянка удивила врачей «марсианскими глазами»
«Ни цента на пластические операции»: условие богача экс-супруге
Российские биологи нашли причину гипертонии
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Золотая лихорадка. Как цианид и бактерии помогают старателямПодробности битвы за золото, которого вечно мало и вечно нужно больше
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Трамп описал Путина двумя словами
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
В США взялись за Украину: готовятся перекраивать экономику - СМИ
"Отвоевали из РФ": Киев про Крым и Донбасс
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
1185-летие Наины Ельциной
10Фестиваль весны в Индии
16Неслабый пол
08:30 (мск), источник: СуперОмск

Экс-директор ПАТП-4 Марат Саликов возглавил «Пассажирское предприятие № 2»

Руководитель предприятия перешел на работу из БУ «Центртранс».

Бюджетное учреждение города Омска «Центртранс» с 18 марта 2017 года лишился руководителя — Марат Саликов, ранее работавший директором муниципального предприятия города Омска «Пассажирское предприятие № 4», перешел на работу ПАТП-2.

Напомним, Саликов возглавлял ПАТП-4 в один самых тяжелых периодов для предприятия — после аварии на Сыропятском тракте, где погибли 16 человек, еще 11 получили различные травмы. Резонансное уголовное дело против тогдашнего руководителя предприятия Александра Чертоляса повлекло массовые проверки в муниципальных автопредприятиях, по итогам которых тотально были запрещены переработки водителей.

Более того, как только Чертолясу изменили меру пресечения с заключения в СИЗО на домашний арест, он снова вернулся на работу в ПАТП-4, а Саликов, в свою очередь, остался без работы. Однако в конце прошлого года директор департамента транспорта Алексей Мартыненко заявил, что Саликову ищут другую должность. 6 февраля он был назначен директором БУ «Центртранс», однако проработал в должности чуть больше месяца.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Глава Минобороны Японии выразила протест из-за ракет на Курилах
Путин утвердил состав Общественной палаты РФ
В МВД приравняли к украинским паспорта жителей ДНР и ЛНР
Рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня
В Белоруссии установили наказание для тунеядцев
Минюст внесет поправки в статью УК РФ о нарушениях на митингах
В ходе беспорядков в Париже полиция применила слезоточивый газ
Спорт
20-й тур РФПЛ: ЦСКА и «Зенит» сокращают отставание от «Спартака» Главные события тура произошли в Москве, Грозном и Санкт-Петербурге: субботняя ничья «Спартака» с «Локо» дала шанс ЦСКА и «Зениту» приблизиться к лидеру
Авто
«Газель» категории «С» и другие новинки марки ГАЗ В ближайшие годы марка ГАЗ выведет на рынок целую россыпь самых разных новинок. Каких — рассказали президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин и директор дивизиона «Лёгкие коммерческие автомобили» Павел Середа
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Эксперты назвали цену дешевого съемного жилья в Москве
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Правила перепланировки жилья будут ужесточены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь