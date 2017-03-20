Красноярские истребители экстренно вылетели на юг

Военные самолеты из Красноярского края экстренно вылетели на юг России — авиация ЦВО перебазирована в Астраханскую область в рамках внезапной проверки. Сообщается, что летчики проведут учение по отражению массированного ракетно-авиационного удара совместно с расчетами зенитных ракетно-пушечных комплексов.

Оперативно-тактическая авиация Центрального военного округа в рамках внезапной проверки боеготовности примет участие в учении на полигоне Ашулук в Астраханской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника командующего войсками ЦВО Ярослава Рощупкина.

«Авиация ЦВО в составе 19 самолетов перебазирована на полигон Ашулук в Астраханской области в рамках внезапной проверки боеготовности. В ходе беспосадочного перелета авиагруппа истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ из Красноярского края дважды дозаправлялась топливом в воздухе, протяженность ее маршрута составила более 4 тыс. км», — отметил Рощупкин. Экипажи челябинских бомбардировщиков Су-24М перелетели с одной дозаправкой, преодолев расстояние в 2 тыс. км.