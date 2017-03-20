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08:13 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярские истребители экстренно вылетели на юг

В ходе беспосадочного перелета авиагруппа истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ из Красноярского края дважды дозаправлялась топливом в воздухе, протяженность ее маршрута составила более 4 тыс. км.

Источник: AP 2017

Военные самолеты из Красноярского края экстренно вылетели на юг России — авиация ЦВО перебазирована в Астраханскую область в рамках внезапной проверки. Сообщается, что летчики проведут учение по отражению массированного ракетно-авиационного удара совместно с расчетами зенитных ракетно-пушечных комплексов.

Оперативно-тактическая авиация Центрального военного округа в рамках внезапной проверки боеготовности примет участие в учении на полигоне Ашулук в Астраханской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника командующего войсками ЦВО Ярослава Рощупкина.

«Авиация ЦВО в составе 19 самолетов перебазирована на полигон Ашулук в Астраханской области в рамках внезапной проверки боеготовности. В ходе беспосадочного перелета авиагруппа истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ из Красноярского края дважды дозаправлялась топливом в воздухе, протяженность ее маршрута составила более 4 тыс. км», — отметил Рощупкин. Экипажи челябинских бомбардировщиков Су-24М перелетели с одной дозаправкой, преодолев расстояние в 2 тыс. км.

«На полигоне Ашулук летчики проведут учение по отражению массированного ракетно-авиационного удара условного противника совместно с расчетами зенитных ракетно-пушечных комплексов “Панцирь-С1” и систем С-300 соединения ПВО Центрального военного округа», — добавил он.

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