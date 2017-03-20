Аксенов обещает продолжить зачистку кадров в правительстве Крыма
Глава Крыма подчеркнул, что за два года на полуострове «сменилось больше министров, чем в любом другом регионе страны».
Глава Крыма подчеркнул, что за два года на полуострове «сменилось больше министров, чем в любом другом регионе страны».
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что зачистка кадров в правительстве региона будет продолжена.
«Процесс смены кадров (в правительстве региона — прим. ТАСС) идет, и, поверьте, он еще не завершен. Те, кто не понимает, в чем заключаются государственные интересы и что нужно делать на вверенных им постах, пойдут искать другую работу», — сказал Аксенов в интервью ТАСС.
Он полагает, что в Крыму «за два года сменилось больше министров, чем в любом другом регионе страны». «Это касается и мэров городов, и глав районов», — добавил он.
«Если поднимете статистику, увидите, столько чиновников я отстранил от работы. В конце года все обязательно отчитываются об освоении средств, соблюдении графика: и министры республиканского правительства, и главы муниципальных образований; в случае нарушений следуют увольнения, сразу, без лишних разговоров. Так было и в конце 2016-го, когда я освободил от должностей мэра Алушты, главу администрации Бахчисарайского района,