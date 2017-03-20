Аксенов обещает продолжить зачистку кадров в правительстве Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что зачистка кадров в правительстве региона будет продолжена.

«Процесс смены кадров (в правительстве региона — прим. ТАСС) идет, и, поверьте, он еще не завершен. Те, кто не понимает, в чем заключаются государственные интересы и что нужно делать на вверенных им постах, пойдут искать другую работу», — сказал Аксенов в интервью ТАСС.

Он полагает, что в Крыму «за два года сменилось больше министров, чем в любом другом регионе страны». «Это касается и мэров городов, и глав районов», — добавил он.