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08:50 (мск), источник: NewsKo

Максим Решетников поручил ускорить работу по подготовке к ЧМ по летнему биатлону

Глава региона Максим Решетников провел выездное заседание оргкомитета по подготовке к проведению чемпионата мира по летнему биатлону 2017 года в Чайковском. О ходе подготовки одного из важнейших спортивных событий доложили представители краевого кабинета министров и руководство администрации Чайковского района.

Максим Решетников поставил задачу — привести в соответствие со всеми международными требованиями главный объект чемпионата — лыжно-биатлонный комплекс Федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» и всю его инфраструктуру. Отдельное внимание он уделил встрече и размещению гостей и участников соревнований:

«Мы ожидаем не менее 200 спортсменов из 26 стран и более 7 тыс. гостей. Наша задача — достойно принять такую внушительную делегацию и сделать её пребывание в Чайковском максимально комфортным и безопасным. Мероприятие такого масштаба — это стратегически важный проект, который должен позитивно сработать на имидж и Чайковского и всего края, оживить экономику, привлечь сюда туристов, послужить основой проведения и других крупных спортивных событий».

Ещё один вопрос, поднятый на совещании, — благоустройство городской среды и дорожная инфраструктура. Согласно требованиям Международной федерации биатлона, путь от пермского аэропорта до спортивного комплекса должен занимать не более трёх часов. Чтобы привести дороги протяжённостью около 400 км в нормативное состояние, из дорожного фонда Пермского края выделено 1,03 млрд руб. В прошлом году примерно треть всех дорог была приведена в нормативное состояние. Оставшиеся участки планируется отремонтировать в мае-июне этого года. Также из краевого бюджета выделено свыше 30 млн руб. на ремонт центральных улиц Чайковского: Советской, ш. Космонавтов, Вокзальной. Максим Решетников поручил и.о. министра транспорта Пермского края Николаю Уханову на этой неделе обеспечить оперативное перечисление бюджетных средств в бюджет Чайковского, чтобы городские власти оперативно объявили конкурс на поиск подрядчика.

В рамках программы «Формирование городской среды» ещё порядка 38 млн руб. из краевой казны направлено на благоустройство Чайковского. Средства пойдут на ремонт центральных улиц, благоустройство дворовых территорий и городских общественных зон. Глава Прикамья поручил администрации Чайковского района активизировать работу по благоустройству города и развитию инфраструктуры:

«Безусловно, благоустроить предстоит и сам город. Прошу подключиться ответственных лиц всех ведомств и служб Чайковского: свод аварийных деревьев, обустройство газонов, цветников, освещение городской набережной — работы много. И сделана она должна быть качественно и в срок».

После заседания оргкомитета Максим Решетников принял участие в церемонии открытия финала Континентального кубка FIS по прыжкам на лыжах с трамплина. Он поприветствовал собравшихся гостей, пожелал успехов и честной борьбы спортсменам и отличного настроения болельщикам:

«Для нас большая честь принимать сильнейших спортсменов планеты. Пермский край всё увереннее завоёвывает статус крупнейшего спортивного центра России. Прыжки на лыжах с трамплина — один из самых сложных и одновременно зрелищных видов спорта. А когда в финале борются лучшие из лучших “летающих лыжников” — это вдвойне настоящий спортивный праздник».

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Австрии, Канады, Южной Кореи, Великобритании, Словении, Чехии, Польши, Германии, Казахстана и России. По итогам упорной борьбы победу на последнем этапе Кубка, как и в общем зачёте, одержал спортсмен из Австрии Клеменс Айгнер. Настоящим украшением финального дня стал новый рекорд дальности, который установил российский спортсмен Денис Корнилов (Нижний Новгород) — длина прыжка составила 108 м.

Следующее заседание оргкомитета в Чайковском состоится в мае.

Источник — администрация губернатора Пермского края.

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