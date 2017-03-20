На Кубани проверяют готовность воинских частей
В регионе проверяют готовность воинских частей. В Новороссийске боевые корабли отражали условный огонь противника и наносили ракетные удары по воздушным и водным целям.
В регионе проверяют готовность воинских частей. В Новороссийске боевые корабли отражали условный огонь противника и наносили ракетные удары по воздушным и водным целям.
Также прошли учения по поиску и уничтожению подводных лодок.
В Черное море выдвинулись расчеты самоходных артиллерийских комплексов «Берег». Всего на полигонах практические задачи отрабатывали 100 единиц боевой и специальной техники.