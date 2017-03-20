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09:23 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На Кубани проверяют готовность воинских частей

В регионе проверяют готовность воинских частей. В Новороссийске боевые корабли отражали условный огонь противника и наносили ракетные удары по воздушным и водным целям.

Также прошли учения по поиску и уничтожению подводных лодок.

В Черное море выдвинулись расчеты самоходных артиллерийских комплексов «Берег». Всего на полигонах практические задачи отрабатывали 100 единиц боевой и специальной техники.

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