Проект о защите пешеходов вынесен на публичное обсуждение: в чем он состоит
Освещение пешеходных переходов, строительство площадок безопасности для пешеходов и ограничение скорости в некоторых районах столицы до 30 км/час.
Освещение пешеходных переходов, строительство площадок безопасности для пешеходов и ограничение скорости в некоторых районах столицы до 30 км/час.
Такие меры предлагает проект, направленный на снижение числа аварий, в которых страдают или гибнут пешеходы. Его реализация обойдется более чем в 23 миллиона леев. Но прежде проект должны обсудить на публичных дебатах.
Разработала проект неправительственная организация. По мнению ее специалистов, у искусственных дорожных неровностей, которые установили на столичных улицах, есть недостатки: подъезжая к ним, водители вынуждены снижать скорость движения транспорта до 10 км в час, в итоге на дорогах образуются пробки. Попытки объехать лежачих полицейских нередко заканчиваются авариями.
Как показали исследования, проведенные в США, показывают, что каждая искусственная неровность на проезжей части на две минуты задерживает прибытие экипажей экстренных служб на место происшествия.
Авторы проекта предлагают устанавливать лежачих полицейских только на второстепенных улицах.
По данным статистики, большинство ДТП происходят между 16 и 20 часами, чаще всего —
Как отмечают авторы проекта, каждый вложенный в инфраструктуру пешеходных переходов доллар позволит сэкономить почти 27 долларов, которые идут на лечение пострадавших в авариях.
Предлагается также организовать площадки безопасности для пешеходов на улицах с несколькими полосами движения. А в некоторых районах столицы ограничить скорость движение транспорта до 30 км/час. По статистике, 55% пешеходов, сбитых на скорости 50 км/час гибнут, а 90% попавших под колеса выживают, если транспорт двигался не быстрее 30 км в час.