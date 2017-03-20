Путин утвердил состав Общественной палаты РФ

«Предложить членам Общественной палаты, утвержденным настоящим указам, совместно с членами ОП РФ, делегированными от общественных палат субъектов РФ, приступить к формированию Общественной палаты РФ в полном составе», — говорится в указе главы государства.

В обновленный состав ОП по президентской квоте вошли, в частности, академик РАН Лео Бокерия, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, журналист Валерий Фадеев, кинорежиссер Владимир Хотиненко, певица и общественный деятель Диана Гурцкая, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, шахматист Сергей Карякин. Всего в список вошли 40 человек.

Общественная палата действует в России с 2005 года. Она избирается каждые три года, ее цели — помогать взаимодействию граждан и общественных объединений с органами госвласти и местного самоуправления для отстаивания интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации госполитики, а также обеспечивать общественный контроль за деятельностью органов власти.