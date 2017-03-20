Путин утвердил состав Общественной палаты РФ
В обновленный состав ОП по президентской квоте вошли, в частности, академик РАН Лео Бокерия, представитель РПЦ Владимир Легойда, певица и общественный деятель Диана Гурцкая, шахматист Сергей Карякин.
В обновленный состав ОП по президентской квоте вошли, в частности, академик РАН Лео Бокерия, представитель РПЦ Владимир Легойда, певица и общественный деятель Диана Гурцкая, шахматист Сергей Карякин.
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты (ОП). Об этом в понедельник сообщила
«Предложить членам Общественной палаты, утвержденным настоящим указам, совместно с членами ОП РФ, делегированными от общественных палат субъектов РФ, приступить к формированию Общественной палаты РФ в полном составе», — говорится в указе главы государства.
В обновленный состав ОП по президентской квоте вошли, в частности, академик РАН Лео Бокерия, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, журналист Валерий Фадеев, кинорежиссер Владимир Хотиненко, певица и общественный деятель Диана Гурцкая, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина
Общественная палата действует в России с 2005 года. Она избирается каждые три года, ее цели — помогать взаимодействию граждан и общественных объединений с органами госвласти и местного самоуправления для отстаивания интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации госполитики, а также обеспечивать общественный контроль за деятельностью органов власти.
Ранее секретарь палаты Александр Бречалов сообщил, что с 2017 года ОП будет формироваться