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09:08 (мск), источник: ТАСС

Путин утвердил состав Общественной палаты РФ

В обновленный состав ОП по президентской квоте вошли, в частности, академик РАН Лео Бокерия, представитель РПЦ Владимир Легойда, певица и общественный деятель Диана Гурцкая, шахматист Сергей Карякин.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты (ОП). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля.

«Предложить членам Общественной палаты, утвержденным настоящим указам, совместно с членами ОП РФ, делегированными от общественных палат субъектов РФ, приступить к формированию Общественной палаты РФ в полном составе», — говорится в указе главы государства.

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В обновленный состав ОП по президентской квоте вошли, в частности, академик РАН Лео Бокерия, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, журналист Валерий Фадеев, кинорежиссер Владимир Хотиненко, певица и общественный деятель Диана Гурцкая, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, шахматист Сергей Карякин. Всего в список вошли 40 человек.

Общественная палата действует в России с 2005 года. Она избирается каждые три года, ее цели — помогать взаимодействию граждан и общественных объединений с органами госвласти и местного самоуправления для отстаивания интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации госполитики, а также обеспечивать общественный контроль за деятельностью органов власти.

Ранее секретарь палаты Александр Бречалов сообщил, что с 2017 года ОП будет формироваться по-новому, будет исключено интернет-голосование при формировании третьей части ОП. Первая часть — 40 человек будут введены в состав по президентской квоте, 85 человек будут представлять субъекты РФ, эта часть будет сформирована представителями общероссийских и общественных объединений.

Комментарии
5
Новый день
Заметили*
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Новый день
А вы не зематили, что АБ, Эльшатка и Зауглов всегда присутствуют одновременно. Или одновременно отсутствуют. Это, вероятно, одно и то же существо с раздвоением личности.
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Жорж Помпиду
Куда слинял АБамка?!
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