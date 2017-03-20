Первый в Сибири фонд развития промышленности открыли в Иркутске

Фонд развития промышленности, созданный в Иркутске, стал первым в Сибирском федеральном округе. Регистрация некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Иркутской области» состоялась в марте 2017 года. Директором фонда назначен Анатолий Коляда, ранее руководивший Корпорацией развития Иркутской области. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства региона.

Решение о создании в регионе фонда развития промышленности было принято правительством Иркутской области в конце 2016 года. Соответствующее распоряжение подписано 7 ноября прошлого года. Учредителями фонда выступили министерство экономического развития Иркутской области и АО «Корпорация развития Иркутской области».

«Формирование регионального фонда позволит осуществлять заемное финансирование проектам предприятий обрабатывающей промышленности по ставке 5% годовых в размере от 20 до 100 млн рублей за счет федерального и регионального источников», — отметили в пресс-службе.

Отметим, в ближайшее время планируется заключение соглашения с федеральным фондом развития промышленности об оказании фондами совместной поддержки проектов. Фонд начнет работу с потенциальными заемщиками во втором квартале текущего года.