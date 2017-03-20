На обновление транспорта в Красноярске выделят 1,2 млрд рублей

Губернатор Виктор Толоконский провел встречу в Москве по результатам состоявшегося визита в Красноярск президента РФ Владимира Путина. Во время деловой встречи с вице-премьером Виталием Мутко было решено выделить 600 млн рублей на «обновление подвижного состава городского транспорта в Красноярске». Еще такую же сумму необходимо потратить из бюджета Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Во время встречи губернатор отчитался, что в городе уже приступили к подготовке спортивной программы Универсиады для зрителей. Культурная программа также находится в процессе подготовки, добавил глава региона.

Вопросы строительства аэроэкспресса до аэропорта «Емельяново» не обсуждались. Вероятно, это связано с тем, что ранее Толоконский отложил строительство ветки на неопределенный срок. По словам главы региона, новую ветку пока строить нецелесообразно, потому что пассажиропоток для аэроэкспресса слишком мал. Перспективу строительства ветки губернатор пообещал обсудить после Универсиады.