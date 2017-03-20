На обновление транспорта в Красноярске выделят 1,2 млрд рублей
Вопросы подготовки к Универсиаде обсудил губернатор в Москве.
Вопросы подготовки к Универсиаде обсудил губернатор в Москве.
Губернатор Виктор Толоконский провел встречу в Москве по результатам состоявшегося визита в Красноярск президента РФ Владимира Путина. Во время деловой встречи с
Во время встречи губернатор отчитался, что в городе уже приступили к подготовке спортивной программы Универсиады для зрителей. Культурная программа также находится в процессе подготовки, добавил глава региона.
Вопросы строительства аэроэкспресса до аэропорта «Емельяново» не обсуждались. Вероятно, это связано с тем, что ранее Толоконский отложил строительство ветки на неопределенный срок. По словам главы региона, новую ветку пока строить нецелесообразно, потому что пассажиропоток для аэроэкспресса слишком мал. Перспективу строительства ветки губернатор пообещал обсудить после Универсиады.