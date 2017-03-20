У Антона Алиханова нашлись два неоплаченных штрафа ГИБДД

Данные гражданина, чьим фамилия, имя, отчество, дата и место рождения совпадают с данными врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова, содержатся в базе исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов, сообщает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

Оба неоплаченных штрафа выписаны на сумму 500 рублей, исполнительное производство по ним было возбуждено в октябре 2015 года. На должность вице-премьера правительства Калининградской области Алиханов был назначен в сентябре 2015 года. Штрафы могут быть погашены непосредственно на сайте ФСПП, однако это не сделано до сих пор.

Напомним, ранее Антон Алиханов неоднократно призывал подчинённых более строго относиться к должникам по налогам и сборам. В частности, в декабре 2016 года он заявил, что главы муниципалитетов должны в лицо знать должников, которые не платят транспортный налог. «Если вы не знаете, кто заплатил, то вы плохой глава администрации», — сказал Алиханов.

Отметим, согласно действующему законодательству штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения подлежат зачислению в бюджеты субъектов в полном объеме.