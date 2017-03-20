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09:19 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Минсоцполитики определит перечень документов для признания товаров гумпомощью

Министерство социальной политики будет определять перечень документов для признания грузов и средств гуманитарной помощью.

Источник: Telegraf.com.ua

Кабинет министров Украины уполномочил Министерство социальной политики определять перечень документов для признания грузов и средств гуманитарной помощью.

Согласно постановлению № 146 от 16 марта, правительство установило, что Минсоцполитики определяет документы, необходимые для признания грузов, средств, в том числе в иностранной валюте, выполненных работ, оказанных услуг гуманитарной помощью.

Кроме того, отменено обязательное нотариальное оформление копий учредительных документов, представляемых для включения юридических лиц в Единый реестр получателей гуманитарной помощи.

Также, Минсоцполитики должен обнародовать решение о включении юридических лиц в указанный реестр на своем сайте. В сообщении, которое прилагается к постановлению, отмечается, что это будет способствовать обеспечению прозрачности процесса регистрации.

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