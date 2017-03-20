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10:19 (мск), источник: Publika.md

Министр иностранных дел Андрей Галбур отправляется с трехдневным визитом в США

Министр иностранных дел Андрей Галбур отправляется с трехдневным рабочим визитом в США.

Источник: Publika.md

Глава молдавской дипломатии проведет ряд двусторонних встреч и примет участие в сессии Атлантического совета и международной конференции о противостоянии террористической угрозе, которую устраивает госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Также у Андрея Галбура назначено интервью изданию Washington Post.

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