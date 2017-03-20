Министр иностранных дел Андрей Галбур отправляется с трехдневным визитом в США
Министр иностранных дел Андрей Галбур отправляется с трехдневным рабочим визитом в США.
Министр иностранных дел Андрей Галбур отправляется с трехдневным рабочим визитом в США.
Глава молдавской дипломатии проведет ряд двусторонних встреч и примет участие в сессии Атлантического совета и международной конференции о противостоянии террористической угрозе, которую устраивает госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
Также у Андрея Галбура назначено интервью изданию Washington Post.