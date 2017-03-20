Итоги выборов в Гордуму Екатеринбурга будут известны 23 марта

В Екатеринбурге завершилась избирательная кампания по довыборам в гордуму по округам № 14 и № 8. Как сообщили «АиФ-Урал» в горизбиркоме, в первом победу одержал самовыдвиженец Владимир Смирнов — он уверенно обошел Евгения Старокожева. Однако результат выборов в 8-м округе пока точно не известен.

В соответствии с подсчитанными бюллетенями, кандидат по 14-му округу от ЛДПР Григорий Вихарев на 20% обошел своего соперника, директора комбината «Хороший вкус» Михаила Смолякова. Однако, по имеющимся данным, избирательная комиссия разбирается с жалобами на ряд нарушений. Поэтому, сообщили источники в избиркоме, окончательный результат будет известен лишь в четверг, 23 марта.

Напомним, что на довыборах, которые были назначены в 2016 году, разыгрывались мандаты Игоря Володина, перешедшего на работу в региональное Заксобрание, и Светланы Учайкиной. Она стала министром культуры Свердловской области. Интересно, что ни один из кандидатов, выставленных на оба округа от «Единой России» победы не одержали.