Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Российские биологи нашли причину гипертонии
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
"Поезд ушел, Климкин": в РФ иронично ответили главе МИД Украины
WT: Обама – лучшее, что случилось с оборонкой РФ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
В США взялись за Украину: готовятся перекраивать экономику - СМИ
"Отвоевали из РФ": Киев про Крым и Донбасс
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
1185-летие Наины Ельциной
10Фестиваль весны в Индии
16Неслабый пол
09:36 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Итоги выборов в Гордуму Екатеринбурга будут известны 23 марта

Горизбирком взял таймаут на принятие решения по 8-му избирательному округу.

В Екатеринбурге завершилась избирательная кампания по довыборам в гордуму по округам № 14 и № 8. Как сообщили «АиФ-Урал» в горизбиркоме, в первом победу одержал самовыдвиженец Владимир Смирнов — он уверенно обошел Евгения Старокожева. Однако результат выборов в 8-м округе пока точно не известен.

В соответствии с подсчитанными бюллетенями, кандидат по 14-му округу от ЛДПР Григорий Вихарев на 20% обошел своего соперника, директора комбината «Хороший вкус» Михаила Смолякова. Однако, по имеющимся данным, избирательная комиссия разбирается с жалобами на ряд нарушений. Поэтому, сообщили источники в избиркоме, окончательный результат будет известен лишь в четверг, 23 марта.

Напомним, что на довыборах, которые были назначены в 2016 году, разыгрывались мандаты Игоря Володина, перешедшего на работу в региональное Заксобрание, и Светланы Учайкиной. Она стала министром культуры Свердловской области. Интересно, что ни один из кандидатов, выставленных на оба округа от «Единой России» победы не одержали.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Николай Басков стал «жертвой» зомби. Видео
Глава Минобороны Японии выразила протест из-за ракет на Курилах
Путин утвердил состав Общественной палаты РФ
В МВД приравняли к украинским паспорта жителей ДНР и ЛНР
Рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня
В Белоруссии установили наказание для тунеядцев
Минюст внесет поправки в статью УК РФ о нарушениях на митингах
В ходе беспорядков в Париже полиция применила слезоточивый газ
Спорт
20-й тур РФПЛ: ЦСКА и «Зенит» сокращают отставание от «Спартака» Главные события тура произошли в Москве, Грозном и Санкт-Петербурге: субботняя ничья «Спартака» с «Локо» дала шанс ЦСКА и «Зениту» приблизиться к лидеру
Авто
«Газель» категории «С» и другие новинки марки ГАЗ В ближайшие годы марка ГАЗ выведет на рынок целую россыпь самых разных новинок. Каких — рассказали президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин и директор дивизиона «Лёгкие коммерческие автомобили» Павел Середа
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Власти Петербурга и Ленобласти поспорили из-за мусора
Как правильно ухаживать за плиткой?
В России поменяют расчет квартплаты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь