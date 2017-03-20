На полигон Ашулук переброшена авиагруппировка МиГ-31 и Су-24

«В ходе беспосадочного перелета авиагруппа истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ из Красноярского края дважды дозаправлялись топливом в воздухе. Протяженность их маршрута составила более четырех тысяч километров», — говорится в официальном сообщении военного ведомства.

Отметим, что дальние перелеты истребителей МиГ-31 БМ являются визитной карточкой пилотов ЦВО. В апреле прошлого года летчики округа рекорд длительности беспосадочного перелета на сверхзвуковых истребителях-перехватчиках, проведя в небе 7 часов 4 минуты. В общей сложности они преодолели почти восемь тысяч километров.

Экипажам бомбардировщиков Су-24М, которые летели из Челябинской области, потребовалась только одна дозаправка в воздухе, так как протяженность их маршрута составила две тысячи километров.

Как подчеркнули в военном ведомстве, на полигоне Ашулук летчики из Урала и Сибири проведут учение по отражению массированного ракетно-авиационного удара условного противника. В маневрах примут участие расчеты зенитных комплексов «Панцирь-С1» и систем С-300 соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа.

Справка «РГ».

Дальность обнаружения противника у модернизированного перехватчика МиГ-31БМ доведена до 320 км, а радиус поражения — до 280 км. Бортовой радиолокационный комплекс позволяет одновременно сопровождать до 10 целей, обстреливая шесть из них. МиГ-31БМ способен перехватывать цели, летящие со скоростью до 6500 километров в час. В ходе испытаний самолета была продемонстрирована возможность поражения противника ракетами Р-37 на дистанции 280 километров. Для сравнения, максимальная дальность поражения у американских перехватчиков F/A-18 Super Hornet — 180 километров.