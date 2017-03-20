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09:29 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму начались учения десантников с участием Черноморского флота и ВКС

ПОЛИГОН ОПУК (Республика Крым), 20 мар — РИА Новости. В Крыму в соответствии с планом боевой подготовки Воздушно-десантных войск России на полигоне Опук в понедельник начались крупномасштабные командно-штабные учения ВДВ с боевой стрельбой, в них также принимают участие Черноморский флот (ЧФ) и Воздушно-космические силы России, сообщил журналистам командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, осуществляющий общее руководство маневрами.

Источник: РИА "Новости"

«В учениях задействованы военнослужащие Новороссийской десантно-штурмовой дивизии (горной), Камышинской и Улан-Удэнской отдельных десантно-штурмовых бригад. Кроме наших войск в маневрах будет участвовать часть сил и средств ЧФ и 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа», — сказал командующий.

«Впервые в истории российской армии в рамках учений ВДВ сразу три наших соединения были одновременно подняты по тревоге и частично переброшены в Крым со штатным вооружением и техникой. Всего в маневрах на полигоне Опук участвуют более 2,5 тысячи десантников и около 600 единиц боевой техники», — отметил генерал Сердюков.

По его словам, переброска войск из пунктов постоянной дислокации в район учений была осуществлена в период с 13 по 19 марта комбинированным способом — автомобильным, железнодорожным, воздушным и морским транспортом. «В настоящее время войска сосредоточены в исходных районах по учению на полигоне, где завершают подготовку к выполнению учебно-боевых задач», — уточнил командующий.

Как рассказал Сердюков, Воздушно-десантным войскам в ходе учений предстоит отработать вопросы подготовки и ведения боевых действий «в составе группировки войск быстрого реагирования против незаконных вооруженных формирований (НВФ) и регулярных войск условного противника».

«В ходе практического розыгрыша десантники отработают различные способы ведения противодесантной обороны во взаимодействии с силами Черноморского флота (ЧФ). Затем при поддержке самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) они завершат уничтожение противника в глубине территории полуострова, после чего перейдут к обороне важных рубежей и районов», — сказал командующий.

По его словам, актуальность проведения данных учений в таком формате на ранее незнакомом для Воздушно-десантных войск полигоне в Крыму обусловлена прежде всего «возросшей террористической угрозой, а также широким спектром применения ВДВ в качестве войск быстрого реагирования для разрешения кризисных ситуаций в различных регионах мира».

Привлечение к учениям помимо соединений ВДВ кораблей ЧФ и подразделений ВКС, отметил командующий, позволит отработать вопросы межвидового взаимодействия в ходе выполнения учебно-боевых задач по десантированию войск, взятию под контроль критически важных объектов, высадке морских и тактических десантов, особенно при проведении этапа боевой стрельбы как в наступлении, так и в обороне.

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