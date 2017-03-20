В Крыму начались учения десантников с участием Черноморского флота и ВКС
ПОЛИГОН ОПУК (Республика Крым), 20 мар — РИА Новости. В Крыму в соответствии с планом боевой подготовки
ПОЛИГОН ОПУК (Республика Крым), 20 мар — РИА Новости. В Крыму в соответствии с планом боевой подготовки
«В учениях задействованы военнослужащие Новороссийской
«Впервые в истории российской армии в рамках учений ВДВ сразу три наших соединения были одновременно подняты по тревоге и частично переброшены в Крым со штатным вооружением и техникой. Всего в маневрах на полигоне Опук участвуют более 2,5 тысячи десантников и около 600 единиц боевой техники», — отметил генерал Сердюков.
По его словам, переброска войск из пунктов постоянной дислокации в район учений была осуществлена в период с 13 по 19 марта комбинированным способом — автомобильным, железнодорожным, воздушным и морским транспортом. «В настоящее время войска сосредоточены в исходных районах по учению на полигоне, где завершают подготовку к выполнению
Как рассказал Сердюков,
«В ходе практического розыгрыша десантники отработают различные способы ведения противодесантной обороны во взаимодействии с силами Черноморского флота (ЧФ). Затем при поддержке самолетов
По его словам, актуальность проведения данных учений в таком формате на ранее незнакомом для
Привлечение к учениям помимо соединений ВДВ кораблей ЧФ и подразделений ВКС, отметил командующий, позволит отработать вопросы межвидового взаимодействия в ходе выполнения