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10:20 (мск), источник: Губерния онлайн

Перспективы сотрудничества обсудили губернатор Хабаровского края и представитель японской корпорации

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт встретился со старшим исполнительным директором японской корпорации JGC Масанори Судзуки.

Источник: AP 2017

Они обсудили перспективы реализации инвестпроектов компании в регионе, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Напомним, в Хабаровске работает тепличный комплекс компании JGC Evergreen. За прошедший год там было произведено свыше 400 тонн овощей. Сейчас компания приступила ко второму этапу проекта.

Масанори Судзуки поблагодарил губернатора региона за оказываемую поддержку. Вячеслав Шпорт пообещал, что работа в этом направлении будет продолжена.

«Нам надо двигаться дальше и вместе искать новые сферы для инвестирования. Это могут быть, например, проекты в сфере деревопереработки и производства продуктов питания. Очень перспективной сферой для сотрудничества, учитывая опыт корпорации, может стать рынок медицинских услуг», — отметил Вячеслав Шпорт.

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