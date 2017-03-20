Россия перебросит в Черное море три подводные лодки с крылатыми ракетами

Об этом в воскресенье в Севастополе сообщил официальный представитель флота Вячеслав Трухачев, передает ТАСС.

Трухачев напомнил, что сейчас на Черноморский флот прибывают новые неатомные подводные лодки проекта 636.3, оснащенные крылатыми ракетами комплекса «Калибр». Три субмарины — «Новороссийск», «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол» — уже находятся на Черном море.

До конца 2017 года ожидается прибытие еще трех аналогичных подлодок, носящих имена «Краснодар», «Колпино» и «Великий Новгород».