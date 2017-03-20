Россия перебросит в Черное море три подводные лодки с крылатыми ракетами
До конца 2017 года Россия намерена пополнить Черноморский флот несколькими неатомными подводными лодками, способными нести крылатые ракеты.
До конца 2017 года Россия намерена пополнить Черноморский флот несколькими неатомными подводными лодками, способными нести крылатые ракеты.
Об этом в воскресенье в Севастополе сообщил официальный представитель флота Вячеслав Трухачев, передает ТАСС.
Трухачев напомнил, что сейчас на Черноморский флот прибывают новые неатомные подводные лодки проекта 636.3, оснащенные крылатыми ракетами комплекса «Калибр». Три субмарины — «Новороссийск», «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол» — уже находятся на Черном море.
До конца 2017 года ожидается прибытие еще трех аналогичных подлодок, носящих имена «Краснодар», «Колпино» и «Великий Новгород».