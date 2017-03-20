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11:50 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Александр Карелин пообещал разобраться с продажей зала Академии Вырупаева в Иркутске

Покупатель зала может отказаться от сделки.

Источник: IrkutskMedia.ru

Трехкратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Александр Карелин пообещал разобраться с вопросом продажи помещения Академии спортивной борьбы имени Константина Вырупаева в Иркутске. Об этом корр. ИА IrkutskMedia сообщил тренер Александр Хаустов. Он рассказал, что покупатель зала может отказаться от приобретения из-за поднявшегося общественно резонанса.

— Я созвонился с Карелиным и он пообещал разобраться с этим вопросом. Продавцы получили залог в 500 тысяч рублей. Покупатель был ошарашен тем, что поднялся такой резонанс. Я думаю, что он окажется от покупки. Как это будет выглядеть я не знаю. Покупатель думал, что все тренеры оповещены и согласны покинуть зал, — рассказал Александр Хаустов.

Напомним, помещение Академии имени олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Константина Вырупаева, которое расположено по улице Ржанова, 164 в Иркутске, выставили на продажу. Теперь зал будет использоваться для коммерческих целей.

Федерация спортивной борьбы региона изо всех сил билась за помещение Академии. Ситуация с выставленным на продажу спортивным залом площадью в тысячу кв. метров находилась на контроле правительства Приангарья.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что помещение, в котором располагается Академия, было выставлено на продажу на популярном сайте Avito. Спортивный зал был оценен в 22 млн рублей.

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