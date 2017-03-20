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10:14 (мск), источник: Om1.ru

Омич Сергей Чуча уходит из Арбитражного суда Москвы

Глава столичного арбитража покидает свой пост главы суда. Причины, побудившие его написать заявление по собственному желанию неизвестны, как и то, куда он собирается перейти на службу.

Председатель Арбитражного суда столицы Сергей Чуча собирается покинуть свой пост. Он написал объявление о прекращении его полномочий судьи и руководителя Арбитражного суда по собственному желанию с 18 апреля 2017 года.

Судья сослался на пп.1 п1. ст. 14 закона «О статусе судей в Российской федерации» — полномочия судьи могут прекратиться по нескольким основаниям, в том числе по письменному заявлению судьи об отставке. Куда судья собирается отправляется работать — пока неизвестно.

27 марта высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрит объявление омича, сообщают «Госновости».

Сергей Чуча приступил к работе арбитражного судьи в 1999 году. В 2007 году Чуча Указом президента РФ был назначен на пост председателя Арбитражного судьи Омской области. Через 4 года, 20 апреля 2011 года, Чучу Указом президента РФ назначили председателем Арбитражного суда в Москве на 6 лет.

Новым председателем Арбитражного суда столицы может стать Николай Новиков, председателя Арбитражного суда республики Татарстан. Высшая квалификационная коллегия рассмотрит его кандидатуру 28 марта. Новиков подал заявление на конкурс, однако, кто помимо него претендует на пост главы арбитража столицы — неизвестно. Судя по всему, Чуча не стал подавать документы на второй срок.

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