Прокуратура не нашла никаких нарушений в порядке выборов мэра Омска

Прокурор Омской области Анастас Спиридонов публично прокомментировал предстоящие выборы мэра Омска. Он отметил, что многоэтапная система, не предполагающая прямых выборов с участием жителей города Омска, вполне законна и в замене прямых выборов группой выборщиков из 12 человек никаких нарушений законодательства нет.

Анастас Спиридонов, прокурор Омской области:

— С правовой точки зрения никаких нарушений нет. Горсовет должен определить порядок работы конкурсной комиссии. Но другое дело — вопрос целесообразности таких изменений и волеизъявления граждан.

Напомним, что потенциальных кандидатов на мэрский пост должна определить специальная комиссия из 12 человек, шестеро из которых назначаются главой региона Виктором Назаровым, четверо являются представителями парламентских партий, представленных в Горсовете, и двое — это почетные граждане Омска.

Комиссию возглавляет глава омского отделения Пенсионного Фонда России Сергей Тодоров. Всех допущенных до голосования кандидатов представят Омскому городскому совету и окончательное слово уже будет за депутатами, которые должны будут выбрать нового мэра как минимум из двух кандидатур.

Уже известно, что на должность мэра заявились два человека, но кто эти люди, комиссия не сообщает. Выборы мэра Омска пройдут уже 29 апреля.