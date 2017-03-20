МИД РФ подтвердил вызов посла Израиля после удара израильских ВВС в сирийской Пальмире

Источник: AP 2017

«Да, его спрашивали об этом», — сказал Богданов, отвечая на вопрос «Интерфакса» о том, действительно ли глава израильской дипмиссии был вызван в МИД РФ в пятницу в связи с данным инцидентом. Ранее о вызове посла Израиля в МИД РФ в связи с авианалетом израильских ВВС, осуществленным в ночь на 17 марта, сообщила газета The Jerusalem Post.

По утверждениям израильских СМИ, израильские самолеты нанесли удары близ расположения российских военных.

Фоторепортаж Освобожденная Пальмира Вооруженные силы Сирии при поддержке ВКС России завершили операцию по взятию Пальмиры.

МИД Израиля подтвердил факт встречи Корена в российском внешнеполитическом ведомстве, но отказался сообщить подробности беседы, отмечает The Jerusalem Post. Между тем в посольстве Израиля в России в минувшее воскресенье не стали комментировать сообщения о вызове посла Корена в МИД РФ для дачи разъяснений в связи с авиаударами израильских ВВС по целям близ сирийского города Пальмира. «Я не буду комментировать эти сообщения. Подробная информация о встрече посла с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым опубликована на сайте российского внешнеполитического ведомства», — заявил «Интерфаксу» советник посольства Израиля по связям с прессой Алекс Кагальский. МИД РФ сообщил в минувшую пятницу, что ситуацию в Сирии обсудил в тот же день на встрече с Кореном замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов. «Основное внимание в ходе беседы было уделено последним событиям в Сирии и вокруг нее», — говорилось в сообщении российского внешнеполитического ведомства. Отмечалось, что эта встреча состоялась по инициативе российской стороны. The Jerusalem Post напоминает, что между РФ и Израилем создан механизм, позволяющий избегать инцидентов между военными двух стран в Сирии.

По сообщению пресс-службы армии обороны Израиля, в ночь на пятницу, 17 марта, самолеты израильских ВВС нанесли удары по нескольким целям на территории Сирии.

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