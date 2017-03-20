Липовичу нашли замену

20 марта 2017 года глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб официально представил нового вице-мэра по вопросам благоустройства, транспорта и экологии. На смену Евгению Липовичу пришел Евгений Архипов, последние 6 лет возглавлявший Ленинский район города, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе мэрии.

До прихода в райадминистрацию он руководил МУ «Благоустройство», был замдиректора по строительству объектов дорожной инфраструктуры МУ «Капитальное строительство».