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10:30 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Подробности беспрецедентного визита Чайки на Урал. Фамилии и должности

В Екатеринбург едут 41 губернатор и 41 прокурор. Тема для обсуждения — проблемы бизнеса.

В пятницу, 24 марта, в Екатеринбурге состоится масштабное мероприятие с участием генерального прокурора РФ Юрия Чайки. В совещании, проводящемся на площадке уральского полпредства, примут участие 41 губернатор и 41 прокурор субъектов федерации из Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, сообщил «АиФ-Урал» источник в прокуратуре.

Губернаторы с прокурорами обсудят проблемы бизнеса на подчиненных и поднадзорных территориях. Речь идет, в частности, о незаконных проверках предпринимателей, а также выполнения госконтрактов. Для полноты картины в совещании примут участие бизнес-омбудсмен Борис Титов, депутат Госдумы Сергей Жигарев, член Совфеда и экс-глава ЯНАО Юрий Неелов, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Совещание беспрецедентно по своему масштабу — никогда в Екатеринбург не прибывало такое количество глав регионов совместно с прокурорами субъектов Федерации. Прибытие членов делегаций намечено на 23 марта, совещание намечено на следующее утро.

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