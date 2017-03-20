Подробности беспрецедентного визита Чайки на Урал. Фамилии и должности

В пятницу, 24 марта, в Екатеринбурге состоится масштабное мероприятие с участием генерального прокурора РФ Юрия Чайки. В совещании, проводящемся на площадке уральского полпредства, примут участие 41 губернатор и 41 прокурор субъектов федерации из Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, сообщил «АиФ-Урал» источник в прокуратуре.

Губернаторы с прокурорами обсудят проблемы бизнеса на подчиненных и поднадзорных территориях. Речь идет, в частности, о незаконных проверках предпринимателей, а также выполнения госконтрактов. Для полноты картины в совещании примут участие бизнес-омбудсмен Борис Титов, депутат Госдумы Сергей Жигарев, член Совфеда и экс-глава ЯНАО Юрий Неелов, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Совещание беспрецедентно по своему масштабу — никогда в Екатеринбург не прибывало такое количество глав регионов совместно с прокурорами субъектов Федерации. Прибытие членов делегаций намечено на 23 марта, совещание намечено на следующее утро.