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10:35 (мск), источник: Om1.ru

На двух депутатов омского Горсовета могут завести уголовные дела из-за помощников

Парламентарии вовремя не уволили своих родственников.

Сегодня, 20 марта, на пресс-конференции прокурор Омской области Анастас Спиридонов рассказал новые подробности проверки помощников депутатов.

Напомним, что прокуратура Омска выявила нарушения в работе 21 парламентария, уличив в найме помощников из числа родственников. Также близкие люди депутатов рабочее время проводили на курортах. В основном, это были жены. Прокуратура внесла представление, а Горсовет Омска провел внутреннюю проверку.

Спикер городского парламента Галина Горст заявила, что депутатам придется возместить ущерб бюджету из-за заграничного отдыха помощников. Однако, как выяснилось, одними штрафами дело не обойдется.

Из 21 депутата 19 устранили нарушения, а двое не успели уволить своих помощников. Теперь на них могут завести уголовные дела.

Кроме того прокуратура проверила и областных парламентариев.

Анастас Спиридонов, прокурор Омской области:

— В отношении двух депутатов дела были направлены в следственные органы. В Заксобрании нами также были установлены нарушения: отсутствие четких критериев использования денежных средств депутатом. Мы направили представление в Заксобрание.

Имена депутатов, на которых могут завести уголовные дела, не известны.

Комментарии
1
Юрий Петраков
Озвучить фамилии и распустить воровскую малину, которую госпаже Горст , язык поварачивается назвать ГорСоветом. "Где посадки?"- В.В. Путин. Суммы на уголовное дело тянут, а они ущерб возместят и снова законопакостить.
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