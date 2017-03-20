На двух депутатов омского Горсовета могут завести уголовные дела из-за помощников
Парламентарии вовремя не уволили своих родственников.
Парламентарии вовремя не уволили своих родственников.
Сегодня, 20 марта, на
Напомним, что прокуратура Омска выявила нарушения в работе 21 парламентария, уличив в найме помощников из числа родственников. Также близкие люди депутатов рабочее время проводили на курортах. В основном, это были жены. Прокуратура внесла представление, а Горсовет Омска провел внутреннюю проверку.
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Из 21 депутата 19 устранили нарушения, а двое не успели уволить своих помощников. Теперь на них могут завести уголовные дела.
Кроме того прокуратура проверила и областных парламентариев.
Анастас Спиридонов, прокурор Омской области:
— В отношении двух депутатов дела были направлены в следственные органы. В Заксобрании нами также были установлены нарушения: отсутствие четких критериев использования денежных средств депутатом. Мы направили представление в Заксобрание.
Имена депутатов, на которых могут завести уголовные дела, не известны.