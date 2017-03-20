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10:34 (мск), источник: Ежедневник.by

Минтруда подготовило поправки в декрет о тунеядстве

В правительство внесены предложения по изменениям и дополнениям в декрет № 3, заявила министр труда и соцзащиты.

Источник: Ежедневник.by

«У нас есть пакет предложений (по поправкам в декрет «О предупреждении социального иждивенчества — ИФ), который мы отработали и внесли в правительство», — заявила глава Минтруда Ирина Костевич в эфире телеканала «Беларусь 1».

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Безработным будут предлагать оплачиваемые общественные работы — Костевич

По словам министра, все предложения исходят из практики наработанной в ходе реализации декрета.

D документ легли все предложения и проблемы, с которыми граждане приходили в региональные комиссии. Министр отметила, что над уточнением списков плательщиков сбора активно работают министерство по налогам и сборам, органы исполнительной власти, а также минтруда на основании данных фонда соцзащиты населения.

А в эфире телеканала ОНТ Ирина Костевич рассказала, что безработным будут предлагать оплачиваемые общественные работы как форму временной финансовой поддержки.

«Службы занятости и райисполкомы должны определить такие базовые точки, где будет размещена информация: какая эта работа, какие деньги человек получит за эту работу», — сказала она, добавив, что безработные должны получать открытую и прозрачную информацию, чтобы понимать, где можно заработать деньги.

Срок уплаты налога на тунеядство истек 20 февраля 2017 года. В общей сложности налоговые органы направили гражданам около 470 тыс. извещений на уплату сбора. По состоянию на 21 февраля, его оплатили порядка 54 тыс. граждан.

Принятие данного декрета вызвало активный протест со стороны населения страны. Так, в феврале и марте в ряде крупных городов прошли марши «нетунеядцев».

9 марта президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание об актуальных вопросах развития страны, на котором поручил приостановить взимание сбора с «тунеядцев» на год.

15 марта Конституционный суд Беларуси заявил, что декрет № 3 не противоречит Конституции страны.

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